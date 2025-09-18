CyberLink stellt umfassendes Update der Director Suite 365 vor

KI-gestützte Tools für mehr Geschwindigkeit, Präzision und kreative Freiheit

Taipei, Taiwan – 18. September 2025 – CyberLink Corp. (5203.TW), führender Anbieter von KI- und Multimediasoftware, kündigt ein umfangreiches Update der Director Suite 365 an. Das Komplettpaket für die Postproduktion kombiniert preisgekrönte Programme für Video-, Foto- und Audiobearbeitung sowie Color Grading in einem einheitlichen Workflow. Mit den neuen KI-Funktionen können Nutzer vom Einsteiger bis zum Profi Inhalte in höchster Qualität schneller, präziser und einfacher erstellen.

Das aktuelle Update bekräftigt CyberLinks konsequente Ausrichtung auf KI-Innovation und bringt zahlreiche Neuerungen in PowerDirector, PhotoDirector, AudioDirector und ColorDirector.

„Während Künstliche Intelligenz die kreative Landschaft verändert, übernimmt CyberLink eine Vorreiterrolle und bietet Werkzeuge, die technologische Intelligenz mit hoher Benutzerfreundlichkeit verbinden“, kommentiert Vincent Lin, Co-President von CyberLink. „Mit der Director Suite 365 gehen wir über die reine Verbesserung von Bearbeitungsprozessen hinaus, wir befähigen Kreative, professionelle Ergebnisse schneller, einfacher und mit größerer gestalterischer Freiheit zu erreichen.

Smarter, schneller, kreativer: Die Neuheiten der Director Suite 365

PhotoDirector beschleunigt die Bildbearbeitung mit KI-gestützten Werkzeugen, die komplexe Aufgaben deutlich vereinfachen. Automatisch verbessern erstellt sofort optimierte Bildvarianten, KI-Objektentfernung entfernt störende Elemente noch präziser, und mit Stapelverarbeitung lassen sich smarte Anpassungen effizient auf komplette Fotoserien anwenden.

Auf der kreativen Seite erweitert PhotoDirector die KI-Generatoren wie den Bildgenerator mit Layout-Kontrolle, Face-Swap und Bild-zu-Video mit Soundeffekten. Mit den neuen Schnellaktionen, einschließlich der weiterentwickelten Funkiton Automatisch verbessern, die direkt drei unterschiedliche KI-optimierte Bildvarianten liefert, bietet PhotoDirector zugleich mehr Effizienz und kreative Freiheit.

PowerDirector bietet in der neuen Version sein bislang umfangreichstes Set an KI-Funktionen. Anwender können nun Marken-Kits für einen konsistenten visuellen Auftritt erstellen, schneller über einen neu gestalteten Launcher navigieren und mit Funktionen wie der optimierten Bewegungsverfolgung, KI-Objektmasken sowie KI-Frame-Interpolation noch intuitiver arbeiten.

Darüber hinaus erweitert PowerDirector seine generative KI um den KI-Musikgenerator, Sprechende Avatare und den KI-Videogenerator. Damit können Inhalte in professioneller Qualität in kürzester Zeit erstellt werden. Ergänzt durch eine verbesserte Bildschirmaufnahme, einen überarbeiteten Audioraum und einen Editor zur vollautomatischen Bearbeitung bietet PowerDirector höchste Geschwindigkeit, Intelligenz und Benutzerfreundlichkeit für Kreative auf jedem Niveau.

AudioDirector bietet neue leistungsstarke Werkzeuge für eine mühelose Audioproduktion. Das integrierte Podcast-Studio vereinfacht Aufnahme und Schnitt, während Textbasierte Bearbeitung gesprochene Inhalte automatisch in Transkripte umwandelt und so präzises Kürzen sowie saubere Exporte ermöglicht. Mit KI-Sprachverbesserung, die jede Stimme klar und professionell klingen lässt, können Anwender ohne großen Aufwand Audio in Rundfunkqualität erstellen.

ColorDirector erweitert Farbbearbeitung und -effekte mit der neuen, auf SAM2 basierenden Bewegungsverfolgung für noch präzisere Anwendung von Effekten auf bewegte Objekte. Zudem unterstützt die Funktion nun direkt die aus PowerDirector bekannten Objekteffekte. Weitere ausgewählte Videoeffekte aus PowerDirector wurden direkt in ColorDirector integriert.

KI-Innovation im Mittelpunkt

CyberLink treibt die Integration von Künstlicher Intelligenz in seine Bearbeitungssoftware konsequent voran. Mit den neuesten Erweiterungen profitieren Anwender von intelligenter Automatisierung und einer stetig wachsenden Palette an KI-gestützten Werkzeugen, die technische Hürden abbauen und kreatives Potenzial freisetzen.

Weitere Informationen über die CyberLink Director Suite 365 auf der Website: https://de.cyberlink.com/products/director-suite/overview.html

Versionen und Preise

Director Suite 365: 139,99 € (Jahres-Abo), 34,99 € (Monats-Abo)

PowerDirector 365: 79,99 € (Jahres-Abo), 24,99 € (Monats-Abo)

PowerDirector 2026: 139,99 € (Kauflizenz)

PhotoDirector 365: 64,99 € (Jahres-Abo), 19,99 € (Monats-Abo)

PhotoDirector 2026: 99,99 € (Kauflizenz)

AudioDirector 365: 69,99 € (Jahres-Abo), 19,99 € (Monats-Abo)

ColorDirector 365: 69,99 € (Jahres-Abo), 19,99 € (Monats-Abo)

Über CyberLink

Die 1996 gegründete CyberLink Corp. (5203.TW) zählt zu den führenden Anbietern von Software für digitale Medienbearbeitung und Künstliche Intelligenz (KI), einschließlich Gesichtserkennung. Als Innovationstreiber nutzt CyberLink das Potenzial von KI, um die Anforderungen von Konsumenten, Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit einer breiten Produktpalette zu erfüllen.

Zu den bekanntesten Produkten gehören die mehrfach ausgezeichnete Director Suite mit PowerDirector, PhotoDirector und Promeo sowie die KI-Gesichtserkennungsplattform FaceMe®. Während die Director Suite Anwender vom Einsteiger bis zum Profi bei der Content-Erstellung unterstützt, liefert FaceMe® eine schnelle und präzise Gesichtserkennung – eine Schlüsseltechnologie für AIoT-Anwendungen in den Bereichen Sicherheit und Überwachung.