VisorTech Elektronischer Tür-Schließzylinder TSZ-530

Schlüsselfreier Zugang mit mehreren Öffnungsmethoden: Der elektronische Tür-Schließzylinder von VisorTech ermöglicht die Türöffnung per Zahlencode, Transponder oder Smartphone-App und macht herkömmliche Schlüssel überflüssig. Das System eignet sich für Wohnungen, Ferienhäuser und Büros. Zwei konventionelle Schlüssel sind als Alternative im Lieferumfang enthalten.

Umfangreiche Benutzerverwaltung für bis zu 200 Personen: Der Zylinder kann bis zu 200 Zugangsdaten in beliebiger Kombination aus Zahlencodes und Transpondern speichern. Drei Transponder sind bereits enthalten. Das System unterstützt bis zu zehn Administrator-Benutzer mit erweiterten Berechtigungen.

Die kostenlose Bluetooth-App verbindet sich mit dem Schließzylinder und ermöglicht die vollständige Fernsteuerung: Türöffnung, Verwaltung aller gespeicherten Codes und Transponder sowie Einsicht in Öffnungsprotokolle und Batteriestand sind direkt über das Smartphone möglich.

Lokale Bedienung über integriertes Display: Über das Display können Administrator- und Benutzer-Zugänge ohne App-Nutzung direkt verwaltet werden. Weitere Funktionen umfassen die Einstellung der Verriegelungsverzögerung, die Konfiguration von Datum und Uhrzeit sowie die Anzeige von Öffnungsprotokollen, gespeicherten Zugängen und dem Batteriestand.

Durch eine Gateway-Erweiterung ist eine weltweite WLAN-Steuerung möglich: Ein optionales WLAN-Gateway integriert den Schließzylinder ins Heimnetzwerk, sodass eine Remote-Bedienung von jedem Standort aus möglich ist. Diese Erweiterung ermöglicht eine vollständige Fernüberwachung und -steuerung, auch bei Abwesenheit.

– Smarter, elektronischer Tür-Schließzylinder mit Display: zeigt Batteriestand, Datum, Uhrzeit, Gerätemenü und Eingaben

– Zum Öffnen einer Tür per Zahlencode, Transponder, Schlüssel oder App

– Insgesamt 200 Zugänge speicherbar: bis zu 10 Admins und 190 normale Nutzer (Transponder (3 Stück enthalten) und/oder Zahlencodes)

– Bluetooth 4.0 für Verbindung mit Smartphone oder Tablet-PC

– Kostenlose App für iOS und Android: zum Öffnen der Tür per Mobilgerät sowie zur Verwaltung der Zugangsberechtigungen

– Weltweite Steuerung per optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen)

– Für Türen mit 60 – 90 mm Stärke

– Wetterfest: IP55

– Material: Edelstahl 304 und Kunststoff

– Langlebig: bis zu 10 Millionen Schließ-Vorgänge

– 7 einstellbare Menü-Sprachen: Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch

– Stromversorgung: 3 Batterien oder Akkus Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen), bis zu 12 Monate Laufzeit

– Zylinder-Maße innen: 30 – 65 mm (verstellbar), außen: 32,5 mm

– Gesamtmaße: 180 x 44 x 41 mm, Gewicht: 480 g

– Tür-Schließzylinder TSZ-530 inklusive 3 Transponder, 2 Schlüssel, Schraubendreher, Sechskantschlüssel, Ersatzschrauben und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107454889

Der elektronische VisorTech Tür-Schließzylinder TSZ-530 mit Display ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5803-625 zum Preis von 99,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Der elektronische VisorTech Tür-Schließzylinder TSZ-530 ist auch mit WLAN-Gateway und in verschiedenen Sets erhältlich: https://www.pearl.de/kw-1-tsz-530.shtml

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/zpZe6xnNK6q8WBn

