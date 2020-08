Das Alu-Teleskopbohlen-System “TeleBoard” von KRAUSE

Schnell versetzt und bis zu 200 kg belastbar

Teleskopbohlen gehören zu den wichtigsten Hilfsmitteln bei allen Arbeiten, die großflächig angelegt sind und eine Arbeitshöhe bis ca. 3 Meter erfordern. Mit dem Teleboard-System bietet KRAUSE eine ausziehbare Alu-Gerüstbohle an, die durch Zubehör zu einer – in der Höhe verstellbaren – Arbeitsbühne ergänzt werden kann. Das Teleboard ist bis zu 200 kg belastbar. Durch die Möglichkeit, benötigtes Material wie Werkzeug, Farbe etc. abzustellen, wird häufiges Auf- und Absteigen vermieden. Arbeiten können deshalb mit dem TeleBoard-System schneller, effizienter und “an einem Stück” durchgeführt werden. Das Risiko von Unfällen wird minimiert und der Arbeitskomfort erheblich gesteigert.

Teleboard-System – schnell transportiert, leicht aufgebaut

Das System basiert auf einem komplett geschlossenen Kastenprofil, ist stufenlos ausziehbar und lässt sich mit einem Handgriff versetzen. Aufgrund der höheren Belastungsgrenze, die eine Verwendung mit einer Person und allen benötigten Materialien ermöglicht, bietet es deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten als herkömmliche Bohlen. Durch optional erhältliches Zubehör oder durch die Verwendung in Kombination mit zwei Leitern, kann das Teleboard einfach zur Arbeitsbühne umgewandelt werden.

Sicherheit und Komfort für entspanntes Arbeiten

Das “TeleBoard-System” verfügt über umfangreiche Komfortmerkmale. So vermittelt das Kastenprofil aus stranggepresstem Aluminium durch die rutschsichere Auftrittsfläche, auch über längere Zeit, ein komfortables und sicheres Standgefühl. Durch die geschlossene Fläche ist die Bohle weniger anfällig gegen Verschmutzung als herkömmliche Modelle und kann leicht und schnell gereinigt werden. Als besonders praktisch erweist sich, dass an den Kopfenden keine Beschlagteile überstehen und die Bohle in jeder Arbeitssituation vollflächig aufliegt. Im Lieferumfang enthalten sind zwei “NonSlip”-Unterlagen, die gleichzeitig das Verrutschen der Bohle und das Beschädigen der Auflageflächen verhindern.

Von der Alu-Teleskop-Bohle zur höhenverstellbaren Arbeitsbühne

Durch die optionalen Aufnahmeböcke “BoardStand” und das teleskopierbare “TeleSet” wird das TeleBoard-System mit wenigen Handgriffen zu einer äußerst standsicheren Arbeitsbühne. Diese ist in drei Stufen in der Höhe verstellbar. Das geringe Eigengewicht und diese fest verbundenen Teile ermöglichen es, die komplette Arbeitsbühne als geschlossene Einheit mühelos von einer Person zu versetzen. Die stabilen Fußkappen gewährleisten stets einen sicheren und rutschfesten Stand. Erhältlich ist das GS und TÜV-Süd geprüfte “TeleBoard-System” in zwei Varianten, die sich stufenlos von 175 auf 298 cm bzw. von 205 auf 350 cm ausziehen lassen und jeweils mit 200 kg belastet werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.krause-systems.de/teleboard

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

