Das Besondere beginnt immer mit einer Vision! Bei PINKBAVARIAN war es Beate ROSA BAYER, die ein Taschenkonzept entwerfen wollte, dass es in dieser For

Das Besondere beginnt immer mit einer Vision! Bei PINKBAVARIAN war es Beate ROSA BAYER, die ein Taschenkonzept entwerfen wollte, dass es in dieser Form nicht gab!

PINKBAVARIAN made in Regensburg BAVARIA

Zeitloses, elegantes Design, bestes Leder, Loden und handgefertigt in Deutschland!

„Gut Ding will Weile“- haben und so verging Zeit, in der Beate ROSA Bayer das Design entwickelte, die hochwertigen Materialien fand und die Fertigungsspezialisten in ihr Team integrierte, die mit langjähriger Erfahrung und meisterlichen Können, die Produkte fertigen!

Was dabei entstand ist so hochwertig, dass die Designerin selbstbewusst mit ihrem Namen dahinter steht!

Beate ROSA BAYER – PINKBAVARIAN! Das wird neben den hochwertigen Produkten auch international Beachtung finden und verstanden werden.

Besonders dadurch, dass PINK das besondere Element ist, dass die Taschen so einzigartig macht!

Gibt es beim Leder Möglichkeiten der Farbwahl und der Oberflächen, gibt es die Innenausstattung ausschließlich in der Farbe PINK in allerbestem Tuch Loden.

Diese hochwertigen Taschen schaffen der Besitzerin die Sicherheit, etwas zu erhalten, dass seine Besonderheit durch eine limitierte Verfügbarkeit behält und keinen wechselhaften Einflüssen unterworfen ist!

Es sind zeitlose, elegante Begleiter, die der Besitzerin die Möglichkeit geben, ihr Outfit jedem Anlass anzupassen, ohne auf ihre PINK verzichten zu müssen.

Der Wert der Produkte wird auch damit unterstrichen, dass sie nur in exklusiven Fachgeschäften und Boutiquen erhältlich sein werden. Der Vertrieb über diese Linie wird gerade aufgebaut und Ziel soll sein, bis Ende 2020 in allen Metropolen Deutschlands die Taschen von PINK BAVARIAN erleben und kaufen zu können.

Wir, die bayerische Marke pinkbavarian unique – Regensburg-Taschenmanufaktur mit Sitz im „Weltkulturerbe“ Regensburg fertigen mit großer Leidenschaft edelste Taschen und Textilien in reiner Handarbeit. Jedes Exemplar ist ein Unikat. Egal ob klassisch, sportlich oder feminin-verspielt. Immer einzigartig. Unique.

Unsere Taschen zeichnen sich durch hochwertigste Materialien, eine liebevolle Detailauswahl und Perfektion in der Verarbeitung aus. Ausgewogene Proportionen und durchdachte Funktionalitäten gepaart mit modernem Design stehen beiden Entwürfen und Entwicklungen an erster Stelle. Die verwendeten Stoffe und Leder stammen ausschließlich aus Deutschland.

Design made in Germany

Material – Leder und Loden aus Germany

Fertigung in Germany

Das besondere an den pinkbavarian Produkten ist Ihre Exclusivität. Unterstreichen Sie mit der Marke pinkbavarian Ihren Stil.

Firmenkontakt

pinkbavarian Rosa Bayer Regensburg

Reinhold Bayer

Osterhofener Straße 12

93055 Regensburg

0941 5681020

reinhold.bayer@renoarde.de

http://www.pinkbavarian.de

