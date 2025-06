Das Channel-Doppel-Event des Jahres: Westcon-Comstor lädt zur Partnerkonferenz 2025 mit Tech-Summit

Value-Added Distributor versammelt die Sales- und Technikexperten der Reseller- und Herstellerpartner am 24. Juni in der Zeche Zollverein zum Austausch über die Chancen und Herausforderungen im IT-Channel 2025

Berlin – 11. Juni 2025 – Am 24. Juni 2025 findet in der Zeche Zollverein in Essen die Partnerkonferenz von Westcon-Comstor statt. Reseller, Integratoren und MSPs erhalten dort spannende Einblicke in die aktuelle Roadmap und können sich mit dem VAD und dessen Herstellerpartnern über die Trends und Herausforderungen der kommenden Monate austauschen. Für die Technologie-Experten der Partner findet in den gleichen Räumlichkeiten zeitgleich der Tech-Summit 2025 statt.

„Westcon feiert in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen – und wir freuen uns darauf, in Essen den Beweis anzutreten, dass wir auch nach vier Jahrzehnten nichts von unserer Innovationskraft und Agilität verloren haben“, erklärt Robert Jung, Managing Director Westcon DACH & EE. „Wer in der IT erfolgreich sein will, muss seine Prozesse und seine Wertschöpfung kontinuierlich optimieren. Als VAD können wir unsere Partner in vielen Bereichen nachhaltig entlasten und ihnen zahlreiche neue Wachstumschancen eröffnen. Wie uns das am besten gelingt, wollen wir auf der Partnerkonferenz ausloten.“

Jens Tamm, Managing Director Comstor DACH, ergänzt: „Der Siegeszug der Hyperscaler-Märkte und die über alle Branchen hinweg rasant voranschreitende Cloud-Migration bieten den Channelpartnern viele Ansatzpunkte, um ihre traditionellen Geschäftsmodelle auszuweiten. Mit dem Ausbau unseres AWS-Programms haben wir 2024 und 2025 alle Weichen gestellt, um den Channel optimal bei der Integration dieser neuen Absatzkanäle zu unterstützen – und wir sind sehr gespannt, wie dieses Angebot bei unseren Partnern ankommt.“

Podiumsdiskussionen liefern spannende Einblicke

Im Mittelpunkt der ganztägigen Partnerkonferenz steht wie in den Vorjahren ein breites Informationsangebot: Die Besucher erhalten zunächst ein detailliertes Update zu den neuesten Entwicklungen bei Westcon und Comstor und werfen dann mit dem deutschen Management des VADs einen ersten Blick auf die Roadmap der kommenden Monate. Anschließend liefern zwei stark besetzte Podiumsdiskussionen spannende Einblicke in aktuelle Marktentwicklungen:

– Beim IT Enduser Panel verraten IT-Manager aus drei verschiedenen Branchen, welche Anforderungen sie an externe Dienstleister und Hersteller bei Beschaffung, Beratung und Support aktuell und zukünftig haben.

– Im Fokus des MSP Roundtables mit Check Point, Cisco und F5 stehen subkriptionsbasierte Managed Services und deren Impact für Systemhäuser: Was müssen Reseller strategisch, vertrieblich und organisatorisch ändern, um das Potenzial der neuen Entwicklungen zu erschließen?

Darüber hinaus können sich die Besucher bei einer großen Partnerausstellung über die neuesten Technologien und Lösungen der anwesenden Sponsoren Addon, Check Point, Cisco, CrowdStrike, Ericsson, Extreme Networks, F5, Infoblox, Ivanti, Juniper Networks, Nokia, Palo Alto Networks, Proofpoint, Weblib, XM Cyber und Zscaler informieren. Die Pausen im Vortragsprogramm stehen für den persönlichen Austausch und das Networking zur Verfügung.

Die abendliche Keynote übernimmt der international bekannte Keynote-Speaker Ömer Atiker, der in seinem Vortrag rund um die digitale Transformation einen unterhaltsamen Blick darauf wirft, wie die Informationstechnologie unseren privaten und beruflichen Alltag verändert – manchmal sogar zum Besseren.

Bonus-TXP-Punkte beim Tech-Summit 2025

Parallel zur Partnerkonferenz veranstaltet Westcon-Comstor für die Technologie-Experten der Reseller im Obergeschoss der Zeche Zollverein den Tech-Summit 2025. Mitglieder der Tech Xpert Community können sich dort bei einer Reihe technisch geprägter Demos, Keynotes und Fachvorträge über die wichtigsten Entwicklungen von AWS bis KI informieren. Die Teilnahme lohnt sich: Alle Tech Xpert Community-Mitglieder, die am Tech-Summit teilnehmen, erhalten 100 TXP-Punkte, die sie für attraktive Prämien einlösen können.

Im Anschluss an das Vortragsprogramm haben die Teilnehmer beider Events die Gelegenheit, das historische Gelände der Zeche Zollverein zu erkunden und sich beim exklusiven Dinner mit den anwesenden Experten von Westcon-Comstor und den Herstellern über ihre konkreten Projekte auszutauschen.

Mehr Infos zur Veranstaltung sowie ein Online-Anmeldeformular finden interessierte Reseller unter https://p.westconcomstor.com/de_corp_westcon-comstor-partnerkonferenz-2025.html.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Bahnhofstraße 25

33102 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176



https://www.westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de