Das Symfony-Framework spart Zeit, Geld und Nerven!

Vom Umbau bis zur Ideenentwicklung:

Neue Landingpages zeigen, wie!

Software-Migrationen oder Upgrades am laufenden Projekt müssen keine grauen Haare bescheren, weit gefehlt: Das Kölner IT-Unternehmen SensioLabs kann als Herausgeber des Frameworks Symfony jede Projektsteuerung stressfrei unterstützen.

Die Symfony-Erfinder stellen dazu jetzt zwei neue Landingpages vor, die unkompliziert Wege und Möglichkeiten erklären.

Zu finden sind diese hier:

https://sensiolabs.de/symfony ; https://sensiolabs.de/migration

Ob Zero-Downtime bei der Migration, Pair-Programming oder Erarbeitung individueller Lösungsansätze – SensioLabs versteht sich als Partner, mit transparentem Kostenmodell und kurzen Kommunikationswegen.

Alexandra Sticht, Geschäftsführerin von SensioLabs sagt dazu:

“Als Erfinder des Frameworks unterstützen wir unsere Kunden dabei, Symfony effektiv einzusetzen. Wir sind IT-Experten und wissen genau, wie moderne Softwareentwicklung funktioniert. Und wir holen die Unternehmen dort ab, wo sie stehen: zum Beispiel stellen wir ein Team oder skalieren die Entwickler. Immer gerade da, wo der Schuh drückt!”

Das Unternehmen SensioLabs ist bundesweit und international breit aufgestellt: 98 Büros in 20 Ländern garantieren eine flächendeckende Betreuung. In Deutschland hat SensioLabs Niederlassungen in Köln, Berlin und Hamburg und arbeitet bundesweit mit zahlreichen Entwicklern zusammen.

SensioLabs steht für solide Software-Entwicklung und belastungsfähige Architektur. Das Symfony-Framework ist der Baukasten und die Integrationsschicht, mit welcher sich jedes Unternehmen auf eine hochwertige, kontinuierlich getestete Geschäftsanwendung konzentrieren kann. Symfony bildet Komponenten-basiert das Fundament für die führenden Content-Management- und E-Commerce-Plattformen in PHP, außerdem treibt es zahllose bekannte Webplattformen an. Es vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht eine Website auf Basis von Symfony besucht.

Sensio Labs Deutschland GmbH

Alexandra Sticht

Balthasarstr. 79

50670 Köln

Telefon: 0221-16 53 54-0

Telefax: 0221-16 53 54-99

E-Mail: contact@sensiolabs.de

IT-Unternehmen und Herausgeber des Symfony-Frameworks. Partner für solide Software-Entwicklung und Umsetzung.

Bildquelle: (c) SensioLabs