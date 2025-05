Data Centre World Frankfurt 2025: Göhler präsentiert Anlagentechnik für Notstromversorgung in Rechenzentren

Bau, Planung und Instandhaltung von Anlagen für eine zuverlässige Energieversorgung

Hösbach/Frankfurt am Main, 13. Mai 2025 – Göhler Anlagentechnik, Experte für industrielle Dienstleistungen und Anlagenbau, nimmt an der Data Centre World Frankfurt 2025 teil. Neben einem umfangreichen Portfolio im Bereich Anlagentechnik, Verfahrenstechnik, Kfz-Werkstatttechnik sowie Tankfahrzeuge und -schutz stellt Göhler auch umfangreiche Services im Bereich Rechenzentren bereit. Für Rechenzentren übernimmt das Unternehmen die Planung, den Bau und die Wartung sowie Instandhaltung von Notstromversorgungsanlagen. Am 4. und 5. Juni präsentiert Göhler seine Dienstleistungen auf dem Messegelände in Frankfurt an Stand H143.

Als wichtige Basis der digitalen Infrastruktur erfordern Rechenzentren höchste Zuverlässigkeit in allen Bereichen, insbesondere bei der Energieversorgung. Daher kommt Notstromversorgungsanlagen eine große Bedeutung zu. Dabei ist durch obligatorische Autonomiezeiten auch eine externe Bevorratung von Kraftstoff und AdBlue notwendig. Göhler ist ein zuverlässiger Partner für die Lagerung und Bereitstellung von Kraftstoff und AdBlue sowie den Bau und die Instandhaltung von Anlagen für die Notstromversorgung in Rechenzentren.

„Rechenzentren sind eines der am schnellsten wachsenden Segmente im Baugewerbe und eine wichtige Grundlage für viele digitale Prozesse und Infrastrukturen“, sagt Tobias Zahn, Projektleiter in der Verfahrens- und Anlagentechnik bei der Göhler GmbH & Co. KG. „Mit über 40 realisierten Projekten im Bereich Rechenzentren allein im Rhein-Main-Gebiet verfügen wir über eine große Expertise mit vielen namhaften Kunden der Rechenzentrumsbranche. Als WHG-Fachbetrieb mit umfangreichem Wissen im Bereich Anlagen mit wassergefährdenden Medien sind wir ein zuverlässiger Partner für Notstromversorgungsanlagen in Rechenzentren. Wir freuen uns, unsere Services für Anlagen in Rechenzentren auf der Data Centre World 2025 zu präsentieren.“

Umfassende Planung und Systemintegration

Zu den Leistungen für Rechenzentren gehört eine umfassende Planung in allen Bereichen des Lagerbaus – von Behälter- und Lagertechnik über Pumpen- und Steuerungstechnik bis zur Systemintegration. Die grundlegende Planung und die präzise Ausarbeitung des Anlagenschemas erfolgen in 3D-CAD-Systemen, bei Bau und Montage ist Göhler als WHG-Fachbetrieb (Wasserhaushaltsgesetz) nach den gängigen Standards wie ISO 14001 Umweltmanagement und ISO 9001 Qualitätsmanagement zertifiziert.

Auf der Data Centre World Frankfurt 2025 können Sie Göhler Anlagentechnik an Stand H143 besuchen, um mehr über das Unternehmen und seine Dienstleistungen zu erfahren.

Seit über 75 Jahren steht die Göhler GmbH & Co. KG, Anlagentechnik für Kompetenz und Zuverlässigkeit in der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Anlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten. Als familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation verbindet Göhler Tradition mit Innovation und bietet ganzheitliche Lösungen für anspruchsvolle technische Herausforderungen.

Mit rund 350 Mitarbeitenden und achten Standorten in Deutschland ist das Unternehmen optimal vernetzt und unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen mit hochwertigen technischen Lösungen. Als zertifizierter Fachbetrieb nach WHG und SCC sowie ISO 9001 und ISO 14001 garantiert Göhler höchste Qualitäts- und Umweltstandards. Erfahrung, Know-how und ein hoher Qualitätsanspruch stehen für Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit.

Firmenkontakt

Göhler GmbH & Co. KG, Anlagentechnik

Nils Kittler

Siemensstraße 5-7

D-63768 Hösbach

+49 6021 4200



http://www.goehler.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lisa Dillmann

Nisterstraße 3

D-56472 Nisterau

+49 2661 912600



http://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.