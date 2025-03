Datadobi stellt StorageMAP 7.2 vor: mehr Transparenz und Kontrolle über unstrukturierte Daten

– Mit der Datenmanagement-Plattform können Unternehmen den Wert ihrer unstrukturierten Daten besser erschließen.

– Neue Funktionen für Dateneinblicke und Automatisierungen helfen Unternehmen, maximalen Nutzen aus ihren Daten zu ziehen, Kosten zu sparen, Risiken zu senken und ihre Speichernutzung zu optimieren.

Löwen, Belgien, 27. März 2025 – Datadobi, führender Anbieter von Lösungen für das Management unstrukturierter Daten, hat die allgemeine Verfügbarkeit der Software-Plattform StorageMAP 7.2 bekanntgegeben. In ihrer neuesten Version bietet die Datenmanagement-Lösung jetzt neben aussagekräftigen Metadaten-Einblicken auch erweiterte Reporting-Funktionen. Damit erhalten Führungskräfte im Bereich IT-Infrastruktur und Betrieb (I&O) unübertroffene Transparenz und Kontrolle über ihre stetig wachsenden Datenumgebungen und können den Wert ihrer Unternehmensdaten maximal erschließen. StorageMAP 7.2 senkt Kosten, optimiert die Speichernutzung, verringert Risiken und hilft Unternehmen, ihre Datenstrategien auf sich stetig ändernde geschäftliche und regulatorische Anforderungen abzustimmen.

Weil das Volumen unstrukturierter Daten jährlich um 30 bis 50 Prozent wächst, sehen sich I&O-Führungskräfte mit zunehmenden Herausforderungen bezüglich Kostenmanagement, Sicherheit und Governance konfrontiert. Gartner® zufolge werden „bis 2028 über 70 Prozent der I&O-Führungskräfte Hybrid-Cloud-Speicherstrategien implementieren – ein deutlicher Anstieg gegenüber nur 30 Prozent im vergangenen Jahr“. StorageMAP 7.2 ist darauf ausgelegt, diesen Bedarf zu decken, indem es Firmen dabei unterstützt, effektivere datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Kosten und CO2-Footprint reduzieren

Zu den Neuerungen in Version 7.2 gehören erweiterte Abfragefunktionen für Metadaten, die es Unternehmen ermöglichen, mit ihren Daten verbundene Kosten, CO2-Emissionen sowie StorageMAP-Tags präziser nachzuverfolgen. Das Update ermöglicht zudem die automatische Erkennung von Dell ECS- und NetApp StorageGRID-Objektspeichern. Damit lassen sich Mandanten und die zugehörigen S3-Buckets umgehend identifizieren, was die Verwaltung großer Objektspeicherumgebungen vereinfacht.

Aufbauend auf der vorhandenen Reporting-Funktion für verwaiste Daten über das SMB-Protokoll (Server Message Block) wird mit StorageMAP 7.2 die Unterstützung nun auch auf NFS-Umgebungen (Network File System) erweitert. Unternehmen können verwaiste Daten jetzt unter allen Daten, auf die über SMB- bzw. NFS-Protokolle zugegriffen wird, identifizieren und in Berichten erfassen. Dieser Ansatz ermöglicht das schnelle Auffinden von Daten, die aktuell keinem aktiven Benutzer zugeordnet sind. Darüber hinaus bietet ein erweitertes Lizenzierungsmodell Unternehmen die Flexibilität, die Nutzung der StorageMAP-Features ihren spezifischen Anforderungen entsprechend zu skalieren.

Optimierte Datenspeicherung und Archivierung

StorageMAP 7.2 verbessert die Speichernutzung, indem es Unternehmen dabei unterstützt, primäre Speicherkapazitäten freizugeben und Daten-Workflows zu optimieren. Dank neuer Archivierungsfunktionen können Unternehmen alte oder inaktive Daten identifizieren und in Archivspeicher verschieben. So wird sichergestellt, dass wertvolle Primärspeicher effizient und kosteneffektiv genutzt werden. Zudem fördert die Plattform die Bereitschaft zur Einführung künstlicher Intelligenz (KI), indem sie Daten auffindet und klassifiziert, die für die Verarbeitung durch generative KI geeignet sind. So können Unternehmen Data Lakes mit relevanten, qualitativ hochwertigen Datensätzen speisen.

„Das Wachstum unstrukturierter Daten schreitet in einem noch nie dagewesenen Tempo voran. Doch viele Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten, ein angemessenes Maß an Transparenz und Kontrolle in ihren Umgebungen herzustellen“, so Sascha Hempe, Regional Sales Manager DACH bei Datadobi. „Mit wertvollen Dateneinblicken und Automatisierungen bietet StorageMAP 7.2 die Funktionen, die Unternehmen brauchen, um ihre Datenspeicherung zu optimieren, ihre Datensicherheit zu verbessern und intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen.“

Über Datadobi

Datadobi, ein weltweit führender Anbieter im Bereich des Managements unstrukturierter Daten, revolutioniert mit seiner StorageMAP-Plattform das Management unstrukturierter Daten. Unternehmen können datengesteuerte Entscheidungen treffen, die unstrukturierte Daten von einem Kostenfaktor und Risiko in einen Wettbewerbsvorteil und Umsatz verwandeln. Datadobi wurde 2010 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Löwen, Belgien und Niederlassungen in New York, Melbourne, Düsseldorf und London. Für weitere Informationen besuchen Sie https://datadobi.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

