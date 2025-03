Planon von IDC MarketScape als „Leader in Facility Management Applications“ ausgezeichnet

Frankfurt, Deutschland – 27. März 2025 – Planon wurde im IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Facility Management Applications 2024-2025 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US52038324, Februar 2025) als Leader ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht Planons kundenorientierten Ansatz und seine globale Marktpräsenz in der Facility Management (FM)-Systemlandschaft.

Nach einer umfassenden Anbieterbewertung hat IDC Planon in seinem MarketScape in der Kategorie „Leader“ positioniert.

„Planons Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit zeigt sich in den hochgradig konfigurierbaren Lösungen und dem starken Kundensupport“, so Brian O’Rourke, Research Manager, Enterprise Asset Management & Smart Facilities, IDC. „Mit seiner Strategie der offenen Plattform und seinem umfangreichen Partner-Ökosystem bietet Planon Unternehmen kontinuierlich skalierbare und flexible FM-Lösungen zur Optimierung ihrer Abläufe.“

Folgende Stärken hebt der IDC MarketScape besonders hervor:

– Kundensupport: Die Kunden lobten Planon für das hohe Niveau des FM-Kundensupports und betonten die Schnelligkeit und Vollständigkeit der Antworten. Planon bietet ein starkes dediziertes Account Management, Live-Chat, Chatbot und 24/7-Live-Support in mehreren Sprachen. Ausgezeichnete Noten erhielt das Unternehmen von den Kunden auch für die Berücksichtigung von Kundenideen und die Bereitschaft, diese umzusetzen.

– Globale Reichweite: Mit über 20 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien ist Planon weltweit präsent und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie. Planon baut seinen Kundenkreis kontinuierlich aus, gewinnt sowohl multinationale als auch regionale Kunden und arbeitet mit Implementierungspartnern weltweit zusammen.

– Konfigurierbarkeit und Flexibilität: Planon ist eine der am besten konfigurierbaren FM-Lösungen auf dem Markt. Zu den Stärken von Planon gehören die Möglichkeit, Feldnamen zu ändern, benutzerdefinierte Felder zu erstellen, den Zugriff auf der Grundlage von Rollen zu konfigurieren, die Startseite jedes Nutzers zu personalisieren und benutzerdefinierte Workflows und Genehmigungsprozesse zu konfigurieren.

Peter Ankerstjerne, CEO von Planon: „Wir sind davon überzeugt, dass die Anerkennung als Leader im IDC MarketScape for Facility Management Applications unsere kontinuierliche Leistung und unser unermüdliches Engagement für Exzellenz unterstreicht. In diesem Bereich führend zu sein, ist keine einmalige Errungenschaft, sondern das Ergebnis unserer kontinuierlichen Konzentration auf Innovation und die Unterstützung unserer Kunden bei der Steigerung der Effizienz ihrer FM-Abläufe. Wir sind sehr stolz darauf, Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, ihre Einrichtungen zu optimieren und flexible, effiziente Arbeitsplätze zu schaffen.“

Einen kostenlosen Auszug aus dem Bericht über Planon erhalten Sie über untenstehenden Link:

IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Facility Management Applications 2024-2025 (Dok.-Nr. US52038324; Februar 2025)

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.250 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieter-Assessment-Modell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet ein klares Framework, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Funktionen und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologieeinkäufern außerdem ein 360-Grad-Assessment der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

