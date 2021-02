Datenschutz mit Supersorglosgefühl

Garantieverlängerung auf 5 Jahre für ausgewählte IDEAL-Aktenvernichter

Ob Schreibtischgerät oder Großmengen-Shredder – Aktenvernichter von IDEAL haben sich als echte Superhelden für den Datenschutz etabliert. Sie überzeugen mit Höchstwerten bei Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit – kurzum mit Top-Qualität “Made in Germany”. Dieses Qualitätsversprechen unterstreicht IDEAL, indem auf ausgewählte Modelle seit Jahresbeginn 2021 nicht mehr nur eine 2-jährige Garantie gewährt werden, sondern diese auf Wunsch auf fünf Jahre verlängert. Damit ist man mit einem IDEAL Aktenvernichter datenschutztechnisch auf der sicheren Seite – und das Supersorglosgefühl gibt”s inklusive.

Für die Investition in einen IDEAL Schredder muss man sich nur einmal entscheiden, denn diese überzeugen neben enormer Ausdauer vor allem durch ihre Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus sind die Balinger Qualitätsgeräte nicht nur superstark, sondern auch superschnell und superleise. Seit Jahresbeginn unterstützt IDEAL mit einer Garantieverlängerung auf 5 Jahre für ausgewählte Modelle dieses gute Gefühl von Sicherheit zusätzlich – und zwar mit Brief und Siegel.

Supersorglos – Mit der 5-Jahres-Garantie

Dank der Garantieverlängerung sind eventuelle Reparaturkosten für lange Zeit kein Thema mehr. Der Endkunde muss diese beim Kauf des jeweiligen IDEAL Aktenvernichter-Modells lediglich gleich mit erwerben. Bis dato gewährt IDEAL – beginnend mit dem Gerätekauf – für jeden Aktenvernichter aus dem breitgefächerten Sortiment eine zweijährige Garantie. Mit der neu eingeführten Verlängerung übernimmt IDEAL direkt im Anschluss an diese gesetzliche Garantie zusätzlich eventuell anfallende Reparaturkosten für einen Zeitraum von weiteren drei Jahren. Das heißt, tritt innerhalb von fünf Jahren nach dem Kauf des jeweiligen Aktenvernichters ein Defekt auf, trägt IDEAL kostenfrei die Reparatur oder tauscht das Gerät aus. Der Endkunde muss nichts weiter tun, als den defekten Schredder zur Abholung bereitzustellen. Um alles andere kümmert sich IDEAL komplett. Als Nachweis für die Garantieverlängerung dient der entsprechende Rechnungsbeleg. Optional erhält der Endkunde auf Wunsch aber auch eine spezielle Garantie-Urkunde ausgestellt.

Und je nach Einsatzbereich eines Aktenvernichters sind die Bedürfnisse beim Datenschutz vielfältig und die damit verbundenen Schwerpunkte unterschiedlich. Den Sicherheitsanforderungen am Einzelarbeitsplatz gilt es anders zu begegnen als jenen in großen Gruppenbüros von Unternehmen sowie Institutionen. Und das aktuell weit verbreitete Homeoffice stellt nochmals andere Ansprüche, um eventuellen Datenschutz-Risiken gezielt vorzubeugen. Mit einem umfassenden Sortiment an professionellen Aktenvernichtern trägt IDEAL all dem ohnehin Rechnung und macht dabei keinerlei Kompromisse. Mit der neuen Supersorglos-Garantie geht IDEAL nun noch einen Schritt weiter!

Garantieverlängerung auf 5 Jahre gilt für die folgenden IDEAL Aktenvernichter-Modelle:

IDEAL 2245 und IDEAL 2245 CC

IDEAL 2265 und IDEAL 2265 C

IDEAL 2270 und IDEAL 2270 CC

IDEAL 2445, IDEAL 2445 CC und IDEAL 2445 CC/O

IDEAL 2465 und IDEAL 2465 CC

IDEAL 2503 und IDEAL 2503 CC

IDEAL 2604, IDEAL 2604 CC und IDEAL 2604 CC/O

IDEAL 3104, IDEAL 3104 CC und IDEAL 3104 CC/O

Seit mehr als sechs Jahrzehnten werden unter der Marke IDEAL sehr erfolgreich Aktenvernichter und Schneidemaschinen für den anspruchsvollen Anwender im professionellen Büro oder im graphischen Bereich angeboten. Höchstwerte bei Qualität und Sicherheit erfüllen die IDEAL Produkte ebenso wie überdurchschnittliche Ansprüche hinsichtlich Bedienfreundlichkeit, Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Design. Unter IDEAL Health bietet IDEAL mit einem attraktiven Sortiment von Luftreinigern und Luftbefeuchtern zudem vielfältigste Lösungen für gute Raumluft. Die Marke IDEAL steht seit jeher für höchste Qualität in Sachen Büro-Ausstattung. Das gilt natürlich auch für die IDEAL Luftreiniger und Luftbefeuchter, die nicht nur durch ihre hochwertige Bauweise überzeugen. Aber auch was den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und eine umweltverträgliche Produktion anbelangt, gehen die IDEAL Produkte mit gutem Beispiel voran. Generell werden alle Produkte nachhaltig und umweltschonend hergestellt.

Kontakt

Krug & Priester GmbH & Co. KG

Silke Naeschke

Simon-Schweitzer-Straße 34

72336 Balingen

07433/269-131

pr@krug-priester.com

http://www.ideal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.