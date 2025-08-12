dbfp gehört zu Deutschlands begehrtesten Arbeitgebern

Auszeichnung bestätigt hohe Arbeitgeberqualität

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) zählt zu den begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland und wurde mit dem Zertifikat „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025“ in der Kategorie Finanzvertriebe ausgezeichnet. Die Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Analyse von rund 16.000 Unternehmen und unterstreicht die Attraktivität der dbfp für qualifizierte Fachkräfte.

Die deutsche Wirtschaft steht seit Jahren vor zunehmenden Fachkräfteengpässen. In zahlreichen Branchen fehlen qualifizierte Arbeitskräfte – von Fachkräften mit abgeschlossener Berufsausbildung über Spezialisten mit Meistertitel oder Bachelorabschluss bis hin zu erfahrenen Experten. Arbeitnehmer mit diesen Qualifikationen können sich ihre Arbeitgeber heute sorgfältig und kritisch aussuchen. Unternehmen wiederum müssen sich verstärkt um die Gewinnung und Bindung talentierter Mitarbeiter bemühen. Eine starke Arbeitgebermarke ist dabei entscheidend – und genau hier hebt sich die dbfp AG deutlich hervor.

Die Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025“ beruht auf der Auswertung von rund 28,5 Millionen Online-Nennungen sowie einer ergänzenden Unternehmensbefragung. Dabei wurden sowohl die öffentliche Wahrnehmung als auch wichtige Aspekte wie Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten oder Weiterbildungsangebote analysiert.

Die dbfp erzielte in beiden Bereichen überdurchschnittlich gute Bewertungen und zählt somit zu den besten Unternehmen ihrer Branche. „Die Auszeichnung bestätigt unser kontinuierliches Engagement für eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur“, sagt Ralf Reiniger, Vorstandsvorsitzender der dbfp. „Wir verstehen unsere Mitarbeiter nicht nur als wertvollste Ressource, sondern gestalten aktiv ein Umfeld, in dem sie sich fachlich wie persönlich weiterentwickeln können.“

Mit der Auszeichnung „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025“ stärkt die dbfp AG ihre Position im Wettbewerb um Talente und signalisiert potenziellen Bewerbern eine besonders hohe Arbeitgeberqualität.

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Die Beratungsfelder umfassen die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie die Finanzierungsberatung.

Nach über 15 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung betreibt das Unternehmen gemeinsam mit seinem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

Firmenkontakt

dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG

Ralf Reiniger

Heilbronner Str. 150

70191 Stuttgart

0711/50621892



http://www.dbfp.de

Pressekontakt

dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG

Klaus Hussak

Heilbronner Str. 150

70191 Stuttgart

0711/50621892



http://www.dbfp.de

