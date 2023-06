Deinen Erfolg vom Zufall befreien dank Business Coach

Worauf es wirklich im Coaching ankommt

Wer auf der Suche nach einem Business Coach ist, hat die Qual der Wahl. Angebote für Business Coachings gibt es inzwischen wie Sand am Meer. In den letzten Jahren hat sich in der Branche ein regelrechter Boom entwickelt. Gerade seit dem Jahr 2020 steigen die Angebote sprunghaft an. Getrieben wird diese Entwicklung durch Trends wie ortsunabhängiges Arbeiten, Onlinekurse und Onlineprogramme. Das große Angebot macht die Auswahl nicht unbedingt leichter, doch die richtige Wahl kann den eigenen Erfolg maßgeblich mit beeinflussen. Mit dem richtigen Business Coach lässt sich der Erfolg eines Unternehmens ankurbeln. In vielen Fällen macht das Coaching die Gründung sogar erst möglich.

Ein guter Coach glänzt mit eigener Erfahrung

Im besten Fall weiß ein Business Coach aus eigener Erfahrung, worauf es ankommt. Eine Ausbildung als Business Coach vermittelt zwar wertvolle Inhalte, Methoden und Werkzeuge, doch praktische Erfahrung ist unabdingbar. Die besten Kniffe und Strategien kommen immer noch aus der gelebten Praxis.

Vertrieb und Verkauf als essenzielle Inhalte im Business Coaching

Viele Gründer haben tolle Ideen und Visionen. Doch häufig hapert es am Vertrieb. Daher ist es wichtig, im Coaching über Vertrieb und Verkauf zu sprechen. Gerade am Anfang ist das Gewinnen neuer Kunden das A und O. Entscheidend ist, dass Geld in die Kasse kommt und Umsätze erzielt werden. Nicht nur reden, sondern auch tun – das ist hier die Devise.

Business Coaching hilft dabei, in die Umsetzung zu kommen

Business Coaching ist keine Theorie. Es geht nicht darum, verschiedene Business-Modelle durchzusprechen. Auch das Phantasieren über hypothetische Möglichkeiten ist fehl am Platz. Es geht im Coaching vor allem darum, in die Umsetzung zu kommen. Dabei werden konkrete Herausforderungen besprochen und gemeinsam Lösungen erarbeitet. Business Coaching ist mehr, als einen Coachee dabei zu begleiten, sich zu orientieren. Business Coaching soll dabei helfen, dass sich Erfolge einstellen. Dabei hilft ein Mix aus Methoden. Welche das sind, entscheidet der Coach.

Abkürzungen gibt es beim Coaching nicht

Eine wichtige Regel kennen alle erfolgreichen Business Coaches: Es gibt keine Abkürzungen. Ein Coaching ist immer ein Prozess und dieser dauert. Darauf sollten sich Coach und Coachee einstellen. Coaches, die schnelle Lösungen und Erfolge versprechen, sind unseriös. Bei einem fundierten Coaching wird sich der Erfolg früher oder später einstellen. Das liegt an den folgenden Faktoren:

– Praktische Erfahrung des Coaches

– Fundierte Ausbildung des Coaches

– Individuelles Eingehen auf den Coachee

– Anwendung verschiedener Methoden

– Auflösen von Glaubenssätzen und Blockaden

Tipps und Impulse aus verschiedenen Perspektiven

Ein Business Coach liefert keine vorgefertigten Lösungen. Vielmehr gibt er Impulse, Tipps und Ideen. Die Umsetzung liegt anschließend beim Coachee. Um zur Umsetzung zu motivieren, kann ein Coach folgende Rollen einnehmen:

– Trainer

– Mentor

– Coach

– Berater

Welche Rolle am besten passt, entscheidet ein erfahrener Coach anhand der Situation. Es ist auch egal, wie sich Business Coaching nennt. Wichtig ist, dass der Klient oder Coachee auf seinem Weg zum Erfolg begleitet wird. Dafür müssen Ziele, Visionen und vor allem die Werte im Coaching übereinstimmen. Dann ist Erfolg kein Zufall, sondern das Ergebnis eines funktionierenden Coaching Prozesses.

