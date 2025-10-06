deka messebau aus Augsburg gewinnt internationalen Designpreis: Red Dot Award 2025 für herausragendes Messedesign für Sika

Augsburg, 06.10.2025 – Großer Erfolg für die Kreativwirtschaft in Augsburg: Die deka messebau GmbH wurde mit einem der weltweit renommiertesten Designpreise ausgezeichnet, dem Red Dot Design Award 2025. Das Augsburger Unternehmen erhielt die begehrte Auszeichnung für den Entwurf und die Realisierung eines Messestandes für den Kunden Sika auf der Weltleitmesse für Architektur, Baumaterialien und Systeme (BAU) in München.

Augsburger Design-Kompetenz überzeugt internationale Jury

Der prämierte Messestand gewann in der Kategorie „Trade Fair Stands“. Die Expertenjury würdigte das innovative Konzept, das die Markenidentität des Kunden eindrucksvoll in Architektur übersetzte. Das Design-Team von deka nutzte die charakteristische Dreiecksform des Kundenlogos als zentrales Gestaltungselement, das dem zweistöckigen Stand eine unverwechselbare Struktur verlieh.

„Diese Auszeichnung ist eine fantastische Bestätigung für die kreative Leistung unseres gesamten Teams hier in Augsburg“, sagt Stephan Karrer, Geschäftsführer von deka messebau und führt fort: „Sie zeigt, dass mittelständische Unternehmen aus unserer Region in der Lage sind, auf der internationalen Bühne des Designs Maßstäbe zu setzen.“

Ein Aushängeschild für den Wirtschaftsstandort Augsburg

Die deka messebau GmbH ist seit 1980 in Augsburg ansässig und hat sich als gefragter Partner für nationale und internationale Messeauftritte etabliert. Mit einer hauseigenen Schreinerei und einem Team aus Designern, Architekten und Handwerkern beweist das Unternehmen, dass kreative Exzellenz und solides Handwerk „Made in Augsburg“ weltweit erfolgreich sind.

Weitere Infos und Bilder: www.deka-messebau.de/messebau/sika-hauptstand

Über deka messebau

Die deka messebau GmbH ist ein in Augsburg verwurzeltes Unternehmen, das sich auf die Konzeption und den Bau von individuellen Messeständen und Markenräumen spezialisiert hat. Mit eigener Schreinerei und einem erfahrenen Design-Team realisiert das Unternehmen anspruchsvolle Projekte, die Markenidentitäten dreidimensional erlebbar machen und messbare Erfolge für ihre Kunden generieren.

Über die BAU

Die BAU in München gilt als das zentrale Branchenereignis der Bauwirtschaft und zieht alle zwei Jahre Experten aus der ganzen Welt an. Für Sika entwickelte deka messebau unter dem Motto „One Sika“ eine Markenpräsenz, die als unübersehbarer Treffpunkt der Branche diente und mit dem renommierten Red Dot Design Award 2025 ausgezeichnet wurde.

Firmenkontakt

deka messebau GmbH

Nina Winkler

Karl-Nolan-Straße 5

86150 Augsburg

0821 43 000 33



https://www.deka-messebau.de/

Pressekontakt

EPR Advisors GmbH & Co. KG

Oliver Altvater

Schaezlerstraße 9

86150 Augbsurg

+49 155 6363 1042



http://www.epr-advisors.com

Bildquelle: deka messebau GmbH