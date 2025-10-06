deka messebau gewinnt Red Dot Design Award 2025 für Standkonzept von Sika auf der BAU

Augsburg, 06.10.2025 – Die deka messebau GmbH, Spezialist für Markeninszenierung im Raum Augsburg, erhält für das auf der BAU in München realisierte Messestandkonzept für Sika den renommierten Red Dot Design Award 2025 in der Kategorie „Trade Fair Stands“. Die Jury würdigte das klare Gestaltungskonzept, das in allen Details konsequent das Corporate Design erlebbar machte.

Markenarchitektur als Erfolgsfaktor im Messebau

Unter dem Leitgedanken „One Sika“ entwickelte deka ein Standkonzept, dass die Corporate Identity von Sika konsequent in den Mittelpunkt stellte. Das charakteristische Dreieckslogo des Bauchemie-Herstellers wurde zum prägenden architektonischen Element, das die gesamte Standfläche strukturierte und eine starke visuelle Identität schuf.

Von der Architektur über die Möblierung bis hin zur Kleidung des Standpersonals: Die klare Formensprache und die markante Farbgebung sorgten für eine hohe Wiedererkennbarkeit im Messeumfeld. Mit der Auszeichnung durch den Red Dot Design Award wird der Messeauftritt nun auch international als herausragendes Beispiel für exzellentes Standdesign bestätigt.

Klare Gestaltung macht Markenwerte erlebbar

Die Jury des Red Dot Awards lobte insbesondere das klare Gestaltungskonzept, das die Markenwerte bis ins Detail erlebbar machte. Auf zwei Ebenen bot der Stand eine durchdachte funktionale Trennung: Zum einen durch die interaktive Produktwelt, die eine Ebene der erlebnisorientierten Präsentation von Innovationen gewidmet hat.

Und zum anderen durch die separaten Kommunikationszonen für ungestörte Fachgespräche. Dieses Konzept beweist, dass strategisches Standdesign weit über die reine Ästhetik hinausgeht. Es schafft zielgerichtete Kommunikationsräume, die den Dialog mit Fachbesuchern fördern und die Markenbotschaft nachhaltig verankern.

Weitere Infos und Bilder: www.deka-messebau.de/messebau/sika-hauptstand

Über deka messebau

Die deka messebau GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein führender Dienstleister für individuellen Messebau und Markenräume. Mit eigener Schreinerei und einem erfahrenen Design-Team realisiert das Unternehmen anspruchsvolle Projekte, die Markenidentitäten dreidimensional erlebbar machen und messbare Erfolge für ihre Kunden generieren.

Über die BAU

Die BAU in München gilt als das zentrale Branchenereignis der Bauwirtschaft und zieht alle zwei Jahre Experten aus der ganzen Welt an. Für Sika entwickelte deka messebau unter dem Motto „One Sika“ eine Markenpräsenz, die als unübersehbarer Treffpunkt der Branche diente und mit dem renommierten Red Dot Design Award 2025 ausgezeichnet wurde.

