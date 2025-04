Den Neuanfang gestalten – mit Design als strategischem Kompass

Zeiten des Wandels erfordern neue Wege.

Mit dem Umzug nach Langenargen und der Umfirmierung von LACON Marketing GmbH zur LACON Consulting GmbH setzt das Unternehmen ein klares Zeichen: Der bewusste Neuanfang wird zum zentralen Thema. Mit strategischer Beratung, designbasierten Methoden und einer neuen Akademie begleitet LACON Unternehmen, Teams und Produkte beim Aufbruch in die Zukunft.

Neuanfang als Moment der Wahrheit

Ob Neuausrichtung, Spin-off, Fusion oder Management Buy-out – ein Neuanfang ist immer mehr als ein neuer Startpunkt. Er ist der Moment, in dem Haltung, Klarheit und Struktur den Unterschied machen. „Wer in dieser Phase nur auf Gefühl oder Geschwindigkeit setzt, läuft Gefahr, die entscheidenden Weichen falsch zu stellen“, erklärt Wolfgang Vögele, Gründer und Geschäftsführer der LACON Consulting GmbH. „Wir unterstützen Unternehmen genau dann, wenn der Wunsch nach Veränderung stark ist, aber der rote Faden noch fehlt.“

Design als Strategie, nicht nur als Gestaltung

Seit 1991 setzt LACON auf Design als strategischen Erfolgsfaktor. Design wird dabei nicht auf Form oder Funktion reduziert, sondern als verbindendes Element zwischen Menschen, Organisation und Markt verstanden. „Design integriert Strukturen, Prozesse und Kultur zu einem stimmigen Gesamterlebnis – intern wie extern“, so Vögele.

Mit der Bluestone-Methodik, die auf über 1.500 Projekterfahrungen basiert, bietet LACON einen klar strukturierten, praxisbewährten Fahrplan für erfolgreiche Neuanfänge.

SmartConsult – maßgeschneiderte Begleitung für den Neustart

Das Beratungsangebot SmartConsult richtet sich gezielt an Unternehmer, Geschäftsführer und Innovationstreiber, die an Wendepunkten stehen. Es verbindet Analyse, Strategieentwicklung und pragmatische Umsetzung – immer menschenzentriert, immer handlungsorientiert.

Die Begleitung erfolgt bevorzugt persönlich vor Ort beim Kunden. Alternativ stehen Online-Workshops und Selbstlernprogramme bereit, um neue Denkweisen breit in Organisationen zu verankern.

Die LACON Akademie – Kompetenzen für die Zukunft

Mit der Gründung der LACON Akademie öffnet das Unternehmen seine Methodenschätze für ein breiteres Publikum. Trainings und Seminare vermitteln Designmethoden und strategisches Denken – flexibel buchbar als Präsenztraining, Live-Online-Format oder als Selbststudium.

Wolfgang Vögele – Erfahrung, Haltung und Zukunftsblick

Wolfgang Vögele, Designer, Berater und Unternehmer, bringt über 35 Jahre Erfahrung in Strategie, Design und unternehmerischer Transformation mit. Sein Prinzip: Identität, Würde und Freiheit als Grundlagen für sinnvolle Veränderung.

„Ein echter Neuanfang entsteht nicht aus Aktionismus, sondern aus Klarheit, Überzeugung und dem Mut, neue Wege zu denken und zu gehen“, betont Vögele.

LACON Consulting GmbH – Partner für Neuanfänge mit Substanz

In einer Welt voller schneller Trends und großer Unsicherheit setzt LACON auf einen Ansatz, der Tiefgang, Struktur und Wirksamkeit vereint.

Unternehmen, die mehr suchen als kosmetische Veränderungen, finden in LACON einen erfahrenen und inspirierenden Partner – für Neuanfänge, die nachhaltig tragen.

Die LACON Consulting GmbH mit Sitz in Langenargen am Bodensee ist spezialisiert auf die strategische Begleitung von Unternehmen in Phasen der Neuausrichtung, des Wandels und der Transformation. Seit 1991 entwickelt LACON designbasierte Lösungen für Unternehmen, die sich neu aufstellen, ihr Geschäftsmodell innovieren oder ihre Marktposition stärken möchten.

Das Leistungsangebot umfasst vier klar strukturierte Bereiche:

– SmartConsult – Integration designorientierten Denkens in alle Unternehmensbereiche

– SmartStart – Erfolgreicher Einstieg in den Neuanfang mit klarer Strategie

– SmartAction – Umsetzung von Strategien in konkrete, marktwirksame Lösungen

– SmartSkill – Vermittlung von Designmethoden und strategischem Managementwissen über die eigene Akademie (lacon.academy)

LACON begleitet Geschäftsführer, Bereichsleiter und Innovationstreiber insbesondere bei:

– Neupositionierungen und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle

– Gründung von Corporate Start-ups oder Spin-offs

– Fusionen und Joint Ventures zur Erzielung von Synergien

– Management Buy-outs und Buy-ins zur Stärkung von Kontinuität und Innovationskraft

Mit der eigens entwickelten Bluestone-Methodik bietet LACON einen strukturierten, praxisorientierten Ansatz, der Unternehmen dabei unterstützt, Veränderungsprozesse klar, effizient und kundenorientiert zu gestalten.

Die persönliche Beratung vor Ort wird ergänzt durch Online-Angebote und Selbstlernformate, um Veränderungskompetenz nachhaltig im Unternehmen zu verankern.

LACON Consulting GmbH – Ihr Partner für einen klaren, sicheren und erfolgreichen Neustart.

Firmenkontakt

LACON Consulting GmbH

Wolfgang Vögele

Eugen-Kauffmann-Str. 18

88085 Langenargen Bodensee

+4975439398770



https://lacon.consulting

