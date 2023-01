Den Stars ganz nah: Bloggercube bringt Prominente und Fans zusammen

Es ist der Traum von vielen Fans: einmal im Leben Kontakt zu ihren großen Idolen zu haben. Dabei spielt es oft keine Rolle, wie genau dieser Kontakt stattfindet. Sei es ein Gespräch oder einfach nur eine Nachricht in einem der zahlreichen sozialen Netzwerke – doch das bleibt vielen Menschen ihr Leben lang verwehrt. Hoffnung schafft jedoch ein Unternehmer aus Hamburg. Mit der App Bloggercube ermöglicht es Mehdi Ghahreman Fans und Stars zusammenzubringen.

Wie ist Bloggercube entstanden?

Mehdi Ghahreman ist begeisterter Fußballer und durfte jahrelang Erfolge beim Hamburger HFZ in der Oberliga sammeln. Bereits als Kind war es sein Traum, einmal mit einem Fußballprofi persönlich sprechen oder sogar spielen zu können. Sein größtes Vorbild aus dem Sportbereich ist Lukas Podolski und was hätte der Unternehmer dafür getan, um nur einmal ein Wort mit ihm zu wechseln. Ihm kam der Gedanke, dass es wohl nicht nur ihm und seinen Freunden so gehen würde, sondern auch viele andere Menschen einmal gerne in Kontakt mit ihrem Idol treten würden. Genau so entstand die Idee von Bloggercube: einer Oberfläche, auf der Fans und Stars zusammenfinden können. Zu Weihnachten hat Mehdi Ghahreman noch einen draufgelegt und 2.000 Euro an eine Familie verlost, die sich dafür nur per E-Mail bei ihm melden musste. Der Unternehmer zeigt auch damit, dass ihm das familiäre Umfeld sehr wichtig ist.

Was kann Bloggercube?

Ist es nicht ein wundervoller Gedanke, mit seinem Lieblingsfußballspieler, Sänger, Schauspieler oder Model in Kontakt treten zu können? Bloggercube ermöglicht genau das – und das ohne den Umweg über das Management. Userinnen und User können einfach ihr Handy in die Hand nehmen und anrufen, texten oder einen Videocall starten, mit wem sie wollen.

Es ist ein einzigartiges und vielseitiges Angebot, das Bloggercube bietet. Die App, in der die Stars und ihre Fans zusammenkommen können, um über ihre Interessen zu sprechen oder sich gegenseitig einfach nur auszutauschen, ist in keiner Weise mit anderen Portalen vergleichbar.

Doch nicht nur für die Fans ist Bloggercube ein entscheidender Vorteil für die tägliche öffentliche Arbeit. Auch Prominente haben viele Vorteile, wenn sie direkt mit ihren Fans in Kontakt treten. Durch die Interaktion erhalten sie eine persönliche Rückmeldung von ihren Anhängern, was ihnen hilft, ein besseres Verständnis für deren Interessen und Wünsche zu gewinnen. Sie können auch ein Gefühl der Verbundenheit erzeugen, indem sie positiv auf Gespräche antworten können.

Darüber hinaus können die Stars ihr Publikum über Neuigkeiten auf dem Laufenden halten, etwa über neue Projekte oder bevorstehende Veranstaltungen. Das ermöglicht es ihnen, einen größeren Einfluss auf das Publikum zu haben und mehr Menschen für sich zu gewinnen. Prominente erhalten durch die Interaktion mit ihren Fans einen Betrag, welcher zuvor festgelegt wurde. Dieser wird dann im Gespräch pro Minute berechnet und gutgeschrieben.

Mithilfe der direkten Interaktion kann ebenfalls die eigene Marke gestärkt werden. Indem man regelmäßig Kontakt mit den Fans hat, schafft man nicht nur Vertrauenswürdigkeit bei seinem Publikum, sondern kann auch neue Follower in sämtlichen sozialen Netzwerken gewinnen und seine Bekanntheit dazu noch weiter steigern.

Bloggercube als Plattform für das Marketing

Die Nutzung von Bloggercube bietet zudem viele Vorteile für Marketingpartner und Prominente, die ihr Business gegenseitig vernetzen möchten. Dank der Plattform können sie mit relevanten Influencern interagieren und Partnerschaften eingehen, ohne ebenfalls die langen Wege über das Management gehen zu müssen. Die Kommunikation mit den Influencern und Stars wird damit so leicht wie nur möglich gestaltet und es besteht die Chance, kreative Ideen in kürzester Zeit umzusetzen.

Die Nutzung der Applikation ist einfach und schnell: Mithilfe der Suchmaske lassen sich ganz einfach passende Stars finden und über das Dashboard stehen verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zur Verfügung. Dadurch erhalten Unternehmen genaue Einsichten in ihr Business-Netzwerk und haben stets ein interaktives Telefonbuch für verschiedene Werbekampagnen zur Verfügung.

Möchtest auch Du deinen Fans oder deinen Stars näher sein? Dann melde dich jetzt kostenlos bei Bloggercube an.

Die brandneue Plattform Bloggercube ist eine App, die Dir ermöglicht, einen direkten und persönlichen Kontakt zu jedem Deiner Lieblingsstars aufzubauen. Als User bei Bloggercube hat man nach einer kurzen und unkomplizierten Registrierung Zugriff zu allen Stars, die dort angemeldet sind. Jeden dieser Stars kann man von überall aus der Welt und zu jeder Zeit erreichen.

