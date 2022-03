Den wahren Nutzen einer Behandlung einfach erklären

Erklärfilme von Scribble Video für den weltweiten Einsatz

Hamburg im März 2022 – Das Angebot “Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing” läutet mit Scribble Video die Zukunft im Bereich des Medical Marketings ein. Scribble Video erfüllt die lang gehegten Erwartungen der Anhänger und gibt den Kunden die Möglichkeit, mit guten Erklärfilmen für Healthcare, Vertrauen beim Kundenkreis zu schaffen sowie die Innovationskraft, Zuverlässigkeit und Kompetenz ihrer Lösungen zu unterstützen. Hier sind die wichtigsten Fakten zu dem effizienten Angebot von Scribble Video: https://www.scribble-video.de/medical

Intensiv wurde an dem neuen Projekt gearbeitet, um es so gut wie möglich auf die Kundenbedürfnisse abzustimmen. Die Resonanz war durchweg positiv. Der effektive Service von Scribble Video bietet den Kunden attraktive, informative und praktische Erklärfilme über ihr Produkt oder ihre Dienstleistung im Healthcare-Bereich und weckt damit die Aufmerksamkeit von Ärzten und Patienten. Erklärfilme können den wahren Nutzen einer Behandlung erklären sowie verdichtete Hintergrundinformationen vermitteln. Es ist ein Medium, das positiv ankommt und gut verstanden wird, denn visuelle Informationen werden besser und schneller verstanden. Mehr über fachkompetente Dienstleistungen von Scribble Video finden Sie ab sofort jetzt im Internet unter: https://www.scribble-video.de/medical

Die Vorteile des Angebots “Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing” von Scribble Video liegen auf der Hand: ein kompetentes Team von Konzeptionern, Storytellern, Illustratoren, Videospezialisten und professionellen Sprechern arbeiten Hand in Hand, für den Erfolg des Projektes. Spezifische Themen werden mit der passenden Geschichten aufgebaut, um eine hohe Aufmerksamkeit und Wiedererkennung zu erzielen. Zum Beispiel, werden die von Hand gezeichneten Realbilder in einem Video eingesetzt, um den Realitätsbezug des Konzeptes aufzuzeigen und zu betonen, dass die neue Anwendung sich in der Praxis bereits bewährt hat.

“Unser Stil konzentriert sich auf die Kernbotschaft und macht ihr Thema überall verständlich, weil es in vielen Fremdsprachen synchronisiert werden kann. So kann Ihr Video weltweit zum Einsatz kommen.”- sagte Carsten Müller, der Gründer von Scribble Video.

Scribble Video ist fokussiert auf den Erfolg ihrer Kunden und stellt eine effiziente Lösung zur Verfügung, um die Vorzüge und den eigentlichen Nutzen eines Medizinproduktes klar und deutlich zu präsentieren.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

