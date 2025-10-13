DenkVilla-Masterclass: Exklusives Offsite-Format für Entscheider

Kahl am Main, Oktober 2025 – Unter dem Leitsatz „Ein Tag, der alles verändern kann“ startet die DenkVilla GbR erneut ihre hochkarätige DenkVilla-Masterclass. Das exklusive Offsite-Intensivformat richtet sich an Unternehmer und C-Level-Führungskräfte, die in kleiner Runde mit Top-Vordenkern an den großen Fragen strategischer Führung, Zukunftsfähigkeit und wirksamer Transformation arbeiten wollen.

Tiefgang, Dialog, Wirkung – ein Offsite-Tag, der nachhallt

Die DenkVilla-Masterclass findet in der Offsite-Villa nahe Frankfurt statt – bewusst fern des Alltags, im Setting einer modernen Unternehmer-Villa. Die Teilnehmer:innen erwartet ein Tag voller Impulse, Breakouts, One-on-Ones und tiefgehender Reflexion.

Mit maximal 20 Teilnehmenden pro Termin garantiert die DenkVilla einen vertrauensvollen Raum für echten Austausch auf Augenhöhe – fernab klassischer Seminare und Konferenzen.

Impulsgeber der Extraklasse

Der kommenden Masterclass-Termin am 11. Dezember 2025 steht im Zeichen herausragender Impulsgeber:

-Dr. Reinhard K. Sprenger – Deutschlands führender Leadership-Philosoph mit Millionenauflage. Thema: Führen im Dilemma – Leadership statt Management.

-Sergio Klaus-Peter Voigt – Ex-MediaMarktSaturn & Telefunken-CEO, heute Innovationsberater. Thema: Führen ohne Grenzen – Wertschöpfung im partnerschaftlichen Dialog.

-Dr. Isabell Claus – KI-Expertin und Unternehmerin des Jahres. Thema: Leadership in times of AI – wenn Führung nicht mehr nur Menschen meint.

-Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann – Veranstalter und Strategieexperte. Thema: Unternehmen lebensfähig halten in Zeiten des Chaos.

Das Format: Exklusiv, intensiv, wirkungsvoll

1 Tag Masterclass (10:00-18:30 Uhr + Abendessen)

Ort: Offsite-Villa, Kahl am Main (30 Minuten von Frankfurt)

Teilnehmerzahl: max. 20 C-Level & Unternehmer:innen

Preis: 2.900EUR netto pro Person (Early Bird: 2.750EUR bis 8 Wochen vor Termin)

Inkl. Catering, hochwertigem Setting, Follow-Up & Zugang zum DenkVilla-Circle

Warum teilnehmen?

-Impulse mit Relevanz und Persönlichkeit

-Reflexion mit Abstand vom Tagesgeschäft

-Peer-Coaching auf Augenhöhe

-Transfer in konkrete To-Dos

-Netzwerk für Kooperation & Entwicklung

-ROI durch unmittelbare Umsetzbarkeit

Die DenkVilla ist keine Bühne – sie ist ein Campfire für Vordenker, die weiterdenken und weiterführen wollen.

Programm, Details und Anmeldung: www.denkvilla.de

denkVilla@posteo.de

Veranstalter: DenkVilla GbR, Am Ochsensee 4, 63796 Kahl am Main

Die DenkVilla GbR entwickelt Formate für tiefgehenden, praxisnahen Austausch auf höchstem Niveau. Mit der DenkVilla Masterclass bringt sie Top-Entscheider, Unternehmer und Vordenker in exklusiver Offsite-Atmosphäre zusammen. Das Leitmotiv lautet: Tief denken. Weit führen.

Die DenkVilla verbindet akademische Tiefe mit strategischer Praxis und schafft mit ihren Formaten exklusive Räume für Reflexion, Transformation und Leadership im Zeitalter wachsender Komplexität.

Kontakt

DenkVilla GbR

Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann

Am Ochsensee 4

63796 Kahl am Main

06188/2430



http://www.denkvilla.de

