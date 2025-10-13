Verification of Payee (VoP): Kredit-Daten veröffentlicht umfassenden Leitfaden zur Empfängerüberprüfung im Zahlungsverkehr

Die Empfängerüberprüfung im europäischen Zahlungsverkehr, die sogenannte Verification of Payee (VoP), ist seit Anfang Oktober fester Bestandteil vieler Zahlungssysteme im SEPA-Raum. Die Plattform für Kreditvergleiche Kredit-Daten hat dazu einen ausführlichen Leitfaden veröffentlicht, der Funktionsweise, rechtliche Hintergründe und konkrete Auswirkungen auf den Kreditbereich erläutert.

Der Beitrag, abrufbar unter https://www.kredit-daten.de/wissen/empfaengerueberpruefung-verification-of-payee-vop, beschreibt, wie das VoP-Verfahren durch den Abgleich von Kontoname und IBAN hilft, Fehlüberweisungen und Betrugsversuche zu vermeiden. Damit wurde ein zentraler Baustein für mehr Sicherheit und Transparenz im europäischen Zahlungsverkehr geschaffen.

Gerade im Kreditwesen spielt VoP eine zunehmend wichtige Rolle: Bei Auszahlungen, Sondertilgungen oder Rückzahlungen wird automatisiert geprüft, ob die angegebenen Kontodaten mit den hinterlegten Empfängerdaten übereinstimmen. Dadurch sinkt das Risiko fehlerhafter oder missbräuchlicher Transaktionen – sowohl für Banken als auch für Kreditnehmende. Auch bei der digitalen Kreditvergabe dient die Empfängerüberprüfung heute bereits als ergänzendes Sicherheitsmerkmal.

Ein praktisches Beispiel zeigt den Nutzen deutlich: Wird ein genehmigter Online-Kredit an ein Konto ausgezahlt, das nicht dem angegebenen Kreditnehmer gehört – etwa durch einen Eingabefehler oder betrügerische Manipulation -, greift die VoP-Prüfung automatisch ein. Das System erkennt die Abweichung zwischen Kontoname und IBAN und löst eine Warnung aus, bevor eine fehlerhafte Überweisung ausgeführt werden kann. So profitieren Kreditnehmende unmittelbar von mehr Sicherheit, während Kreditgeber gleichzeitig ihr Ausfall- und Betrugsrisiko reduzieren.

„Mit der Verification of Payee wurde ein entscheidender Schritt unternommen, um Zahlungen – auch im Kreditumfeld – sicherer und nachvollziehbarer zu gestalten“, erklärt Manuel Fuchs, dessen Unternehmen Kredit-Daten betreibt. „Unser Ziel war es, das Thema so aufzubereiten, dass sowohl Kreditnehmende als auch Fachleute schnell verstehen, welche Vorteile VoP bereits heute im Alltag bietet.“

Der Leitfaden beleuchtet nicht nur die technischen Mechanismen und regulatorischen Grundlagen, sondern zeigt auch, wie Banken und Zahlungsdienstleister die verpflichtende Umsetzung in ihre Systeme integriert haben. Kredit-Daten stellt das Thema damit in einen praxisnahen Kontext und trägt zur Aufklärung über eine der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen im europäischen Zahlungsverkehr bei.

Über Kredit-Daten

Kredit-Daten wurde 2006 von Fuchs Media Solutions im südlichen Baden-Württemberg ins Leben gerufen. Seitdem wird die Plattform stetig weiterentwickelt und bietet heute ein umfangreiches Kompendium an Kreditvergleichen, Finanzrechnern und redaktionell aufbereiteten Fachinformationen. Das Angebot richtet sich an alle, die bei Finanzentscheidungen auf Orientierung, Transparenz und verlässliche Informationen setzen.

Fuchs Media Solutions ist ein inhabergeführtes Medien- und Digitalunternehmen mit Sitz im südlichen Baden-Württemberg. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und entwickelt seit vielen Jahren Online-Plattformen und digitale Informationsangebote mit einem Schwerpunkt auf Finanz- und Verbraucherthemen. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von redaktioneller Qualität, technischer Innovation und nutzerfreundlicher Aufbereitung komplexer Inhalte.

Mit der Plattform Kredit-Daten ist Fuchs Media Solutions als Anbieter von etablierten Online-Diensten im Bereich Finanzinformation präsent.

