Der beste CFD-Broker heißt auch 2025 WH SelfInvest

Der renommierte Finanzdienstleister WH SelfInvest kann sich zum wiederholten Male über den Titel des besten CFD-Brokers bei der CFD-Broker-Kundenumfrage 2025 des Deutschen Kundeninstituts (DKI) freuen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 97,9 Punkten setzte sich der Finanzdienstleister an die Spitze aller getesteten CFD-Broker.

Die Ergebnisse der alljährlichen Kundenumfrage zu den beliebtesten CFD-Brokern des Deutschen Kundeninstitut (DKI) sind da und geben beim international renommierten Finanzdienstleister WH SelfInvest auch in diesem Jahr Anlass zur Freude. Mit hervorragenden Kundenbewertungen belegt der Broker mit fantastischen 97,9 Punkten den ersten Platz vor der Konkurrenz. Auch in den einzelnen Unterkategorien konnte das WH SelfInvest Team punkten und sich sehr gute Noten sichern. Insbesondere beim Mobilen Traden liegt der Finanzdienstleister vorne, genau wie beim herausragenden Kundenservice. Da verwundert es nicht, dass sich WH SelfInvest bei der Gesamtzufriedenheit und dem Preis-Leistungsverhältnis vor der Konkurrenz platzieren und so den Gesamtsieg für sich entscheiden konnte.

„Die Ergebnisse der DKI-Kundenstudie werden bei uns jedes Jahr mit Spannung erwartet, denn hier kommen unsere Kunden, also genau diejenigen zu Wort, die genau wissen, worauf es ankommt und vergeben Lob oder eben auch Kritik. Daher freuen wir uns auch ganz besonders über die sehr guten Noten in den meisten Kategorien, denn sie sind das beste und direkteste Feedback, das wir uns wünschen können“, freut sich Dominic Schorle, Leiter der deutschen Niederlassung von WH SelfInvest in Frankfurt. „Besonders freut uns, dass wir die Qualität unseres Angebots über Jahre hinweg konstant halten konnten – was der Gesamtsieg zum vierten Mal in Folge eindrucksvoll beweist“

Bei der Online-Kundenbefragung des DKI konnten aktive CFD-Trader zwischen September 2024 und Januar 2025 ihre persönliche Wertung zu ihrem CFD-Broker abgeben. Dabei stand die Zufriedenheit mit dem Angebot und den Leistungen im Fokus der Untersuchung. Darüber hinaus wurden nur Broker berücksichtigt, die bei der Umfrage eine repräsentative Anzahl von Stimmen erreicht hatten. Weitere Informationen sowie die vollständigen Ergebnisse der Studie sind unter https://www.dk-institut.de/finanzen/bester-cfd-broker-2025/ abrufbar.

Über WH SelfInvest

Der unabhängige Finanzdienstleister WH SelfInvest S.A. wurde 1998 in Luxemburg als Broker für US-Aktien gegründet. Im Jahr 2002 kam der Handel mit Futures hinzu. Drei Jahre später wurde das Angebot erneut ausgeweitet und um den Forex-Handel ergänzt. Seit 2006 stehen den Kunden des Brokers darüber hinaus auch CFDs zur Verfügung.

Damit bietet WH SelfInvest seit 25 Jahren die volle Produktpalette aus Forex-, CFD- und Futures-Handel für aktive Investoren und Trader auf höchstem Niveau. Insbesondere Premium- und Heavy-Trader schätzen den vielfach ausgezeichneten Service des Brokers. Mit dem NanoTrader verfügt das Unternehmen über eine eigene Handelsplattform, die keine Wünsche offen lässt und mit einem breiten Informationsangebot inklusive Tick-by-Tick-Daten und Highspeed-Orderausführung die optimalen Voraussetzungen für das erfolgreiche Trading bietet.

Derzeit ist WH SelfInvest in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden aktiv.

