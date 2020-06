Der Comporta Beach im Alentejo

Platz 2 beim “European Best Destinations” Ranking in Punkto Sicherheit

Frankfurt am Main, 29.05.2020 – Der Strand von Comporta in der portugiesischen Region Alentejo, die sich südlich von Lissabon und nördlich der Algarve befindet, wurde von “European Best Destinations” als zweitsicherster Strand Europas in Zeiten der Covid-19 Pandemie ausgezeichnet. Die sichersten Strände Europas wurden auf der Grundlage verschiedener Kriterien ausgewählt, wie einer geringen Anzahl von Corona-Infizierten, der Größe der Strände und der Zahl der für jede Person verfügbaren Quadratmeter. Ebenso wurde das Angebot an Unterkünften mit einer spezifischen Gesundheitscharta und Verpflichtungen gegenüber Reisenden, wie Reinigungs- und Desinfektionsservice, bei der Auswahl berücksichtigt.

Die Region Alentejo ist eine der am wenigsten vom Coronavirus betroffenen Regionen Europas und eignet sich mit seinen herrlichen weitläufigen Stränden perfekt für den nächsten Strandurlaub. Der 20 Kilometer lange Strand von Comporta liegt nur 1 Stunden Fahrzeit südlich vom Flughafen von Lissabon entfernt und bietet herrliche Ruhe und immer genügend Platz für jeden Einzelnen, ob mit Surfbrett, Kind und Kegel oder Strandtuch zum Entspannen. Selbst im Juli und August ist Comporta nie überfüllt und bietet eine feine Auswahl an Ferienhäusern und Apartments, einfachen, authentischen Hotelunterkünften bis hin zu Boutiquehotels für jedes Budget.

Portugal führte jüngst das Hygienesiegel “Clean & Safe” ein, um einen Aufenthalt zu garantieren, die alle Gesundheitsstandards erfüllt. Reisende können ab dem 15. Juni einen Großteil der Hotels ohne Quarantänebeschränkungen wieder besuchen, am 1. Juli folgt die Wiedereröffnung aller Hotels.

Weitere Informationen unter: https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/coronavirus-safest-beaches-in-europe/

und https://www.visitalentejo.pt/de/alentejo/erleben/die-k-ste-des-alentejo/

KPRN network ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für den Tourismus in Deutschland mit Sitz in Frankfurt und Berlin. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung von B2B und B2C Marketingzielen im deutschsprachigen Markt. Der Service reicht von umfassenden Kommunikationsstrategien bis hin zu Lösungen für einzelne Projekte. Dabei stehen Konzeption und Umsetzung von Kampagnen, Kooperationen und Promotions im Mittelpunkt. KPRN ist Gründungsmitglied des global agierenden Agenturnetzwerks Travel Lifestyle Network.

Firmenkontakt

KPRN network GmbH

Hanna Kleber

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

06971913631

kleber.hanna@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN network GmbH

Marie zu Ysenburg

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

06971913631

ysenburg.marie@kprn.de

http://www.kprn.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.