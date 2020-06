Neuerscheinung des Buches “Die 25 besten Finanzberater Deutschlands” bei Springer

In einem Jahrhundert, in dem es vor Fallen und Bauernfängerei in der Finanzbranche wimmelt, nimmt sich ein Finanzberater der Aufgabe an, die seriösen Kollegen seiner Branche herauszufiltern. Das Buch “Die 25 besten Finanzberater Deutschlands im Ranking von Jean Meyer” bietet im schier unüberschaubaren Dschungel der Beratungsangebote einen Leitfaden, um vertrauenswürdige, erfolgsvorsprechende und gewissenhafte Berater anzutreffen. Auf einer Reise durch die verschiedensten Orte Deutschlands konnte der Autor die Besten ihres Faches ausfindig machen, für sein Buchprojekt begeistern und interviewen.

In seinem ersten Buch “Glücksfaktor Geld” beschreibt er seinen Lesern einen realistischen Weg in die finanzielle Freiheit. Um sein Ziel, die finanzielle Aufklärung Deutschlands, zu verwirklichen und voranzubringen, benötigt Jean Meyer allerdings Hilfe. Genau diese Hilfe bietet er in Form dieses Ratgebers an, in dem er Ihnen die Besten seiner Branche guten Gewissens empfiehlt.

Schwer erarbeitetes Geld vertrauen die Menschen nicht jedem an. Die Mehrheit verzichtet auf Vermögensberatung und -verwaltung, da es ihr an Wissen und Vertrauen fehlt. Wie wichtig dieses Thema der Geldanlage ist, unterschätzen wir.

In unserer schnellen und unpersönlichen Welt ist es wichtig, Wegweiser zu finden, die einem mehr Gewissheit bei komplexen Entscheidungen bieten. Genau dafür sorgt das Buch Jean Meyers. Durch persönliche Profile, interessante Werdegänge und lebensnahe Erfahrungsberichte kann man beim Lesen einen Einblick in die Welt der verschiedenen Berater bekommen. Die Offenheit der 25 Kandidaten überbrückt die übliche Distanz, die zu Finanzberatern geschaffen wird, sodass man auf einer aufgeschlossenen Ebene starten kann. Wenn Sie auf der Suche nach Kompetenten Anlageberatern sind, ihr Vermögen in guten Händen wissen wollen und Vertrauen im Bereich Finanzen aufbauen wollen, ist dieses Buch das Richtige für Sie.

In langer und aufwendiger Teamarbeit entstanden, wird Ihnen ein Buch über die besten Finanzberater in Deutschland an die Hand gegeben. Ob Sie sich für dieses Insiderwissen und eine rosige Finanzzukunft entscheiden, liegt bei Ihnen.

Alles zum Buch!

Über den Autor:

Seit über 25 Jahren sorgt sich Keynote Speaker Jean Meyer als Finanzberater um die finanziellen Sorgen, Nöte und Erfolge seiner Kunden. Sein oberstes Ziel dabei ist es, die Menschen zur finanziellen Freiheit zu führen. Dabei ist der begeisternde Vortragsredner immer bestrebt, seine Kunden dazu anzuregen, mehr über Geld und Finanzen nachzudenken, denn täglich erlebt er, dass den Deutschen die finanzielle Bildung fehlt. In seinen packenden Vorträgen räumt Finanzberater Jean Meyer mit den Vorurteilen gegenüber dem Anlagemarkt auf und zeigt, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend und ohne großes Risiko anlegen kann. Zudem macht der Vortragsredner in seinen Keynotes deutlich, dass jeder Mensch auch ohne Lottogewinn glücklich mit seinen Finanzen werden kann.

Für den jungen Jean Meyer war es schon früh klar, dass er beruflich etwas mit Geld machen wollte. Neben seiner erfolgreichen Leistungssportkarriere als Ringer absolvierte Meyer eine Lehre zum Bankkaufmann. Hier durchlief er alle möglichen Abteilungen und betreute dann intensiv die Firmenkunden. Er studierte Bankenbetriebswirtschaft und machte sich daraufhin als Finanzberater mit der “Finanzhaus Meyer AG” bei der er Vorstand, Gründungs- und Hauptaktionär ist selbstständig. Seit über 25 Jahren begleitet er nun Menschen zu ihrer finanziellen Freiheit. Darüber hinaus gründete er die “Meyer Immobilienverwaltung GmbH” und “Meyer Immobilien” zwei sehr erfolgreiche Unternehmen rund um die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien. In seiner Freizeit beschäftigt sich der sympathische Keynote Speaker Jean Meyer mit der Imkerei und Fischerei und setzt sich für die Erhaltung des Biosphärenreservates Spreewald ein. In seinen Reden vergleicht er oftmals die Welt der Bienen und die Natur mit Gesetzmäßigkeiten der Finanzwelt.

Seine Expertise aus der Finanzbranche gibt Jean Meyer neben seinen mitreißenden Vorträgen als Vortragsredner auch in seinen zwei Büchern “Glücksfaktor Geld” und “Die 25 besten Finanzberater Deutschlands” weiter. Finanzberater Jean Meyers Passion ist es, die Menschen dazu zu bringen, mehr über ihr Geld nachdenken. Wir leben in einem reichen Land, sind aber eine Bevölkerung, die wenig Erspartes vorzuweisen hat. Der Finanzexperte und Redner Meyer ist sicher, dass die Deutschen zu wenig finanzielle Bildung haben und manchmal sogar wohlhabende Menschen beziehungsweise auch das Geld an sich verachten. Dabei ist es neben der Gesundheit, der größte Wunsch der Menschen, finanziell frei zu sein.

In seinen spannenden Vorträgen spricht Finanzberater Jean Meyer offen und ehrlich über die Finanzbranche und gibt wertvolle Tipps, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend anlegen kann, um so finanziell zufrieden und frei zu sein. Denn auch ohne den großen Lottogewinn kann man mit seinen Finanzen glücklich sein.

Kontakt

Jean Meyer

