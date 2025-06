Wie Kaufland und Lidl gemeinsam mit SRP die nachhaltige Reisrevolution vorantreiben

Der Reis der Zukunft liegt schon im Regal

Berlin, 11. Juni 2025 – Als Vorreiter für nachhaltigen Konsum zeigen Kaufland und Lidl bereits seit Jahren: SRP-verifizierter Reis im deutschen Einzelhandel ist Realität – besser für Bauern, Klima und Verbraucher. Während andere große Handelsketten noch zögern, können deutsche Verbraucher bereits heute bewusst einkaufen. Reis ist Grundnahrungsmittel für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Doch der Reisanbau ist oft mit Umweltproblemen, hohem Wasserverbrauch und schwierigen Arbeitsbedingungen verbunden. Die Sustainable Rice Platform (SRP) begegnet diesen Herausforderungen weltweit – und Deutschland ist vorne mit dabei.

Nachhaltigkeit als neuer Standard im Supermarktregal

Dass nachhaltiger produzierter Reis heute bei Kaufland und Lidl unter Eigenmarken erhältlich ist, zeigt: Das ist längst kein Nischenprodukt mehr. Durch die Zusammenarbeit mit SRP wird Nachhaltigkeit zur Norm – ohne Mehrkosten für Verbraucher. Reis, der unter fairen und umweltfreundlichen Bedingungen angebaut wurde, ist dadurch nicht nur zugänglich, sondern auch erschwinglich – eine bewusste Wahl statt eines Luxusprodukts.

Mit gutem Gefühl einkaufen – mit jedem Paket Reis

Wer sich für SRP-verifizierten Reis entscheidet, unterstützt aktiv ein zukunftsfähiges Ernährungssystem: SRP-Anbau reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 20%, steigert das Nettoeinkommen der Bauern um 10 bis 20% und senkt Methanemissionen aus überfluteten Reisfeldern um nahezu 50%. Gleichzeitig wird der Erhalt der Biodiversität gefördert. „Immer mehr Einzelhändler erkennen, dass nachhaltiger Reis nicht nur ökologisch sinnvoll ist, sondern auch eine starke Geschichte für Verbraucher erzählt. Das SRP-Siegel macht diesen positiven Einfluss für jeden sichtbar – direkt im Einkaufskorb“, so Jop Blom verantwortlich für die weltweite Positionierung der SRP. „Es war höchste Zeit, dass Qualitätsreis – angebaut im Einklang mit Mensch, Umwelt und Markt — für alle zugänglich wird. SRP beweist: Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit gehen Hand in Hand.“

SRP – eine globale Bewegung für Veränderung

Was einst als Nachhaltigkeitsprojekt begann, ist heute eine internationale Bewegung: Die Sustainable Rice Platform vereint über 100 institutionelle Mitglieder aus öffentlichem und privatem Sektor, Forschung, Zivilgesellschaft und Finanzwesen. SRP-verifizierter Reis ist bereits in über 20 Ländern im Einzelhandel erhältlich, mit dem Ziel, den Reissektor weltweit zu transformieren und mindestens eine Million Reisbauern bei der Umstellung auf nachhaltige Anbaumethoden zu unterstützen. Über 100 Partner aus Regierung, Wissenschaft, Wirtschaft und NGOs arbeiten gemeinsam daran, den Reissektor in eine positive Kraft für Mensch und Umwelt zu verwandeln.

Auch in Europa ist SRP-Reis bereits erhältlich – neben Deutschland unter anderem in den Niederlanden, Italien, Skandinavien, der Schweiz, Norwegen, Finnland, Dänemark und bald auch im Vereinigten Königreich. Außerhalb Europas wächst die Verfügbarkeit weiter – in den USA, Asien, Lateinamerika und Afrika.

Über SRP

Die Sustainable Rice Platform (SRP) ist eine globale Multi-Stakeholder-Initiative mit dem Ziel, den Reissektor nachhaltiger und gerechter zu gestalten. SRP entwickelt international anerkannte Standards und Praktiken für den nachhaltigen Reisanbau, reduziert ökologische Auswirkungen und verbessert die Lebensgrundlage von Millionen Reisbauern weltweit. Durch die Zusammenarbeit mit Landwirten, Regierungen, Unternehmen, NGOs und Forschungseinrichtungen entstehen skalierbare Lösungen, die ökologische Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Tragfähigkeit und soziale Gerechtigkeit verbinden.

Mehr Informationen: www.sustainablerice.org

