Der „Taste your Future“ – Day geht in die zweite Runde!

Am 22. März 2025 lädt die Münchner Luxushotellerie alle Schülerinnen und Schüler zum interaktiven Job-Tasting-Tag in die Sofitel Munich Bayerpost.

Die Hotellerie ist die schönste, vielfältigste und spannendste Branche der Welt! Davon haben sich beim ersten „Taste your Future Day“ der Munich Hotel Alliance im vergangenen Jahr über 300 interessierte Schülerinnen und Schüler in Begleitung ihrer Eltern und Lehrer überzeugt.

Am Samstag, den 22. März 2025 ist es wieder soweit: der erfolgreiche, interaktive Job-Tasting-Tag der Münchner Luxushotellerie geht in die zweite Runde. Von 14 bis 17 Uhr präsentieren die 30 führenden Hotels in München in Kooperation mit der Praxis orientierten IU Internationalen Hochschule ihre Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten beim

TASTE YOUR FUTURE DAY 2025

Datum: Samstag, 22. März 2025

Uhrzeit: 14 – 17 Uhr

Ort: Sofitel Munich Bayerpost | Bayerstraße 12 | 80335 München

Anreise: am besten öffentlich, Haltestelle München Hauptbahnhof

Spannende Masterclasses | Infos | Profitipps und Kontakte

Schülerinnen und Schüler aller Abschlussklassen, Jugendliche ab 16 Jahren und Eltern dürfen sich wieder auf ein einzigartiges Programm mit spannenden Masterclasses, umfassende Informationen zu 10 verschiedenen Berufen, handfeste Profitipps für die eigene Bewerbung und kostenlose Bewerbungsfotos freuen. Abgerundet wird das Event durch eine Modenschau, einen Live-DJ, Food und Drinks.

Außerdem berichten beim Taste your Future Day Auszubildende aus den Münchner First-Class Hotels, duale Studierende und Manager*innen aus ihrem Berufsleben in der Hotellerie und stehen Rede und Antwort bei allen Fragen rund um Karrieremöglichkeiten, Bewerbung und Schülerpraktika.

Damit ist der Taste your Future Day mehr als ein Event. Es ist eine Investition in die Zukunft junger Talente, die in der Luxushotellerie ihre berufliche Heimat finden möchten. Mit exzellenter Ausbildung und internationalen Karrieremöglichkeiten in renommierten Hotels.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen nicht nur einen praktischen Einblick in den Alltag der besten Hotels in München, sondern auch die Möglichkeit, direkt mit Branchenprofis zu netzwerken und wertvolle Kontakte für ihre berufliche Zukunft zu knüpfen. Top-Köche, Bartender, Abteilungsleiter und General Manager freuen sich auf den entspannten Austausch mit potentiellen neuen Kolleginnen und Kollegen.

Wer kann teilnehmen?

Jugendliche und natürlich auch alle Eltern und Lehrer, die an dieser außergewöhnlichen Veranstaltung interessiert sind, melden sich bitte vorab an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um allen Interessierten eine persönliche und interaktive Erfahrung zu garantieren. Zur Anmeldung geht“s auf event.munich-hotel-alliance.de.

Getreu dem Motto: Die Besten suchen die Besten freuen sich alle Betriebe der Munich Hotel Alliance auf einen spannenden Taste your Future Day mit vielen jungen Talenten, großer Leidenschaft für die Luxushotellerie und einer ordentlichen Portion Gastfreundschaft.

Anmeldung und Social Media

Über event.munich-hotel-alliance.de oder den QR Code geht“s zur Anmeldung. Begleitet wird der Taste your Future Day von einer abwechslungsreichen Social Media Kampagne auf Instagram und Facebook. @munich_hotel_alliance.

Programm

Satte 10 verschiedene Berufe aus der Hotellerie wollen beim Taste your Future Day unverbindlich kennengelernt werden. Aktiv und mit Informationen aus erster Hand von vielen Auszubildenden, Studierenden und Manager*innen der Münchner Luxushotels.

Alle Jugendlichen haben dabei die einmalige Chance, nicht nur zuzuhören oder zuzusehen, sondern direkt Hand anzulegen und in verschiedenen Masterclasses ihr Talent zu entdecken:

– Japanisch: Sushi-Kurs mit dem Meister aus dem Mandarin Oriental Munich

– Clean Eating: Shakes und Smoothies mit Rezepten aus dem Hotel Bayerischer Hof

– Spritzig: Angesagte alkoholfreie Drinks und Mocktails aus dem 25hours

– Live-Backen: Cupcakes, Eclairs und Macarons mit den Profis aus dem Andaz

– Aromen der Welt: Gewürze und Kräutersalze selbst kreieren mit den Marriott Hotels (Marriott München | Munich Marriott City West | Courtyard by Marriott)

– Healthy Food: Mix your own Müsli mit dem Le Meridien München

– Finde den Fehler: Hotelzimmer-Check mit dem Team Adina

– VIPs in the House: Der Celebrity Check-In mit dem Team Rosewood

– International: Andere Länder, andere Regeln mit Tipps und Tricks vom Team Hilton

– Quiz der Sinne: Riechen, Schmecken und Fühlen mit dem Team Novotel

– Table-Quiz: Ausgefallene Bestecke, Gläser und Servietten mit dem Hilton Munich Airport

– Sales-Call: Tipps und Tricks für das richtige Verkaufsgespräch mit dem INNSiDE München Parkstadt Schwabing

– Süße Verführung: Waffeln und Cakepops kreativ verzieren mit dem Maritim München

– Servicetauglich: Hindernisparcours meets Restaurantservice mit dem Team Rilano

– Nachhaltigkeit: Tipps und Tricks für jeden Tag vom Scandic Hotel

– Hotel-Codes: Fachbegriffe aus der Hotellerie mit dem Hotel München Palace

– Tischlein deck dich: Die perfekte Tafel mit dem Team Excelsior

– Revenue, Convention und Event: Interaktive Berufspräsentation vom The Westin Grand Munich

– Reality Check: Informationen aus erster Hand von Azubis, Studenten und Direktoren mit dem Steigenberger Hotel München

– Pimp your Profile: Check der Bewerbungsunterlagen und Tipps für den Erfolg aus dem Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München

– Bewerbungsfotos: Komm gestylt und schnapp dein perfektes Bild mit dem Louis Hotel

Weitere Informationen gibt es auf event.munich-hotel-alliance.de oder direkt bei der Munich Hotel Alliance per E-Mail: info@munich-hotel-alliance.de.

Website: event.munich-hotel-alliance.de

Instagram: instagram.com/munich_hotel_alliance

E-Mail: info@munich-hotel-alliance.de

Über die Munich Hotel Alliance:

Die Munich Hotel Alliance ist ein Zusammenschluss der 30 führenden Luxus- und First-Class Hotels in München und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Exzellenz in der Gastfreundschaft zu fördern und junge Talente für die Branche zu begeistern. Insgesamt repräsentieren die 4- und 5-Sterne Häuser rund 20 % der Gesamtzimmerkapazität der Stadt München, beschäftigen 3000 Mitarbeiter und bilden zusammen 700 Auszubildende aus.

Ansprechpartnerin

Birgit Häffner, Sprecherin Munich Hotel Alliance

+49 89 379 514 34 | info@munich-hotel-alliance.de

Pressekontakt

Felix Fichtner

Murmelz Communications

Belgradstraße 22

D-80796 München

+49 89 3701 2711

ff@murmelz.com

Bildmaterial

Lizenzfreie Verwendung unter Angabe des Copyrights: © Munich Hotel Alliance

Communications. Marketing. Public Affairs. Social Media. Events. Trends.

Murmelz ist Ihre Kommunikations-Manufaktur. Based in München – für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Weitere Standorte sind in Planung. Spezialisiert sind wir auf Luxury Brands, Hotellerie, Gastronomie, Medical und Lifestyle.

Unsere Agentur ist entstanden aus dem Food und Travel-Blog unseres Gründers – dem Produzenten, PR- und Medien-Unternehmer – Felix Fichtner. Seit Beginn dreht sich deshalb alles bei uns um Ihre Story. Wir sind überzeugt davon, dass die Geschichte Ihrer Marke und Ihres Produkts nur durch ein maßgeschneidertes Kommunikationskonzept nachhaltig und glaubhaft transportiert werden kann. Übergreifend arbeiten wir in den Bereichen Communications, Marketing, PR und Public Affairs sowie Social Media, Content Creation, Film und Video.

Am liebsten sehen wir uns als Teil Ihres Teams. Als Inhouse-Agentur. Persönlich, authentisch, freundlich und motivierend. Mit vollem Einsatz und unternehmerischer Verantwortung. Unser Team besteht aus Fachleuten in unterschiedlichen Bereichen: Kommunikation | Marketing | PR | Public Affairs | Events | Grafik | Webdesign | Video und Film.

Auf diese Weise liefern wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für die Erreichung Ihrer Ziele. Strategisch. Kreativ. Auf den Punkt.

Wir lieben es am Puls der Zeit zu sein! Dank Mr. Food and Travel, unserem eigenen, unabhängigen Online-Magazin. Gerne geben wir unsere Insights und unsere internationalen Tipps und Trends an Sie weiter, damit Sie stets up-to-date sind und wissen, was gerade en vogue ist.

We love, what we do. Gerne unterstützen wir auch Sie.

Kontakt

Murmelz Communications

Felix Fichtner

Bavariafilmplatz 7

82031 Grünwald

08950080176



http://Murmelz.com

Bildquelle: © Munich Hotel Alliance