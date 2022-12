Der Trugschluss vom sofortigen Übergang von Kay Rieck

Der Übergang ist ein Prozess, der Zeit braucht. Es ist eine Reise. Es handelt sich nicht um einen sofortigen Wechsel von einer Sache zur anderen.

Der Übergang ist ein Prozess, der Zeit braucht. Es ist eine Reise. Es handelt sich nicht um einen sofortigen Wechsel von einer Sache zur anderen, sondern um einen allmählichen Prozess des Übergangs von einer Sache zur anderen. Angesichts der tiefen Verankerung von Öl und Gas in der Weltwirtschaft wird jeder, der einen sofortigen Übergang von den Kohlenwasserstoffen zu der Alternative erwartet, die sich am Ende durchsetzt, seine Überzeugungen wahrscheinlich schnell revidieren müssen, meint Kay Rieck, ein erfahrener Marktbeobachter und Investor.

Das soll nicht heißen, dass wir nicht danach streben sollten, so schnell wie möglich zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft überzugehen, aber die Realität sieht so aus, dass es Billionen von Dollar kosten wird, um von unserem heutigen Stand dorthin zu gelangen, wo wir in Zukunft sein wollen.

Aber es ist nicht nur eine Frage des kalten Geldes. Es gibt mehrere Probleme, mit denen die Welt konfrontiert ist, wenn sie über einen vollständigen Wechsel des Energieträgers nachdenkt, der die Wirtschaft antreibt. Eine der wichtigsten dieser Fragen lautet schlicht und einfach: Wohin? Wenn wir Öl und Gas aus der globalen Wirtschaftsgleichung streichen wollen, womit wollen wir sie dann ersetzen?

Im Moment wird eine ganze Reihe potenziell guter Ideen diskutiert, aber nur sehr wenige Menschen, Unternehmen oder Länder haben sich tatsächlich darauf festgelegt. Es gibt Gespräche über Kernenergie, Solarenergie, Wasserstoff, Gezeitenenergie – die Liste ist endlos. Jeder dieser Ansätze hat Stärken und Schwächen, und alle werden hohe Investitionen erfordern, um sie umzusetzen.

Das Ergebnis könnte ein Sammelsurium verschiedener Systeme sein, die überall auf der Welt auf leicht unterschiedliche Weise umgesetzt werden. Zwar streiten sich die Länder darüber, ob man es Gas, Benzin oder Benzin nennen soll, aber das Produkt ist im Grunde dasselbe und wird auf weitgehend dieselbe Weise geliefert. Der Übergang von einem globalen zu einem lokalen Energiemix ist wahrscheinlich ein komplizierter Prozess.

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Technologien, die eine Reihe von Versprechungen machen, aber kaum klare Anzeichen dafür, welche davon sich als Marktführer durchsetzen wird. Und wenn es um Dinge wie die Entwicklung, Lieferung und Implementierung von Hardware geht, ist das wirklich wichtig.

Eine Momentaufnahme der Luftfahrt

Nehmen wir das Beispiel der Luftfahrtindustrie. Die aktuelle Generation von Flugzeugen basiert im Wesentlichen auf der gleichen Plattform, die in den 1940er Jahren entwickelt wurde. Sie wurde zwar verfeinert, effizienter gemacht und es wurden Dinge wie Verbundwerkstoffe eingesetzt, aber wenn man einen Piloten aus den 1950er Jahren vor ein neues Flugzeug setzen würde, könnte er die Teile benennen und erklären, was wozu dient, selbst wenn sich der Schnickschnack geändert hätte.

Aber im Moment wissen wir nicht, wie sich die Branche entwickeln wird. Wird es einen Durchbruch in der Batterietechnologie geben, der die Reichweite eines batteriebetriebenen Flugzeugs auf über 300 Meilen (ca. 483 km) erhöht? Batterien sind nach wie vor außerordentlich schwer, sodass die gesamte Flugzeugplattform von Grund auf neu konzipiert werden müsste – ein Prozess, der zwei Jahrzehnte in Anspruch nehmen könnte.

Was aber, wenn sich in der Zwischenzeit Wasserstoff als Treibstoff der Wahl herauskristallisiert? Er ist sehr vielversprechend, denn er bietet eine bessere Schubkraft als die derzeitigen Flugkraftstoffe, aber er hat auch massive Nachteile. Er ist geruchlos, und wenn er Feuer fängt, sind seine Flammen durchsichtig, was die Dynamik bei Diskussionen mit Sicherheitsexperten oder Versicherern erheblich verändert. Außerdem ist es korrosiver als die derzeitige Generation von Flugkraftstoffen, sodass der Vorteil der höheren Schubkraft dadurch zunichtegemacht werden könnte, dass das Gewicht des Flugzeugs durch dickere Kraftstofftanks erhöht werden müsste. Und auch dies würde eine radikale Umgestaltung des Flugzeugs selbst erfordern.

Und es sind nicht nur die Flugzeuge selbst, die angepasst werden müssen. Die Flughäfen haben sich weiterentwickelt, um das derzeitige System mit Treibstofflagern zu unterstützen, aber diese müssten geändert und möglicherweise weiter von den Passagierterminals entfernt werden, wenn sie als sicher gelten sollen.

All dies hat seinen Preis, insbesondere in der Zeit, in der mehrere Treibstoffsysteme parallel betrieben werden.

Es gibt immer Lösungen

Es gibt jedoch einige sehr clevere Leute, die an der Lösung dieser Probleme arbeiten. Die Herausforderung besteht darin, dass die Industrie, während diese Leute kreativ sind und Lösungen für Probleme entwickeln, deren wir uns noch nicht voll bewusst sind, weiter investieren muss, damit die Menschen weiterhin fliegen, fahren und einen wirtschaftlichen Beitrag leisten können.

Es ist unwahrscheinlich, dass es jemals einen Endpunkt bei der Entwicklung von Energie geben wird, aber für den Moment müssen wir weiterhin Öl und Gas fördern, weil sich wahrscheinlich bedeutende Probleme ergeben werden, wenn wir uns von unserem jetzigen Zustand zu dem entwickeln, den wir in Zukunft brauchen.

Die Bedeutung von Öl und Gas für die Weltwirtschaft mag abnehmen, aber während dieser Übergangsphase muss die Industrie weiterhin so effizient wie möglich Brennstoffe liefern.

Über den Autor

Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US Öl- und Gassektor tätig. Er war über viele Jahre als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse (NYSE) tätig. Sein Interesse an der Öl- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines außergewöhnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gründete er 2008 sein erstes Öl- und Gasförderunternehmen in den USA und wählte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und überall dort aus, wo sich außergewöhnliche Renditeaussichten boten und bieten.

