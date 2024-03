Der U-Edge Pro Kehlnahtschleifer – Präzision in der Schweißnahtbearbeitung

Ergonomisch, effizient, sauber – Next Level Schweißnahtbearbeitung mit dem LUKAS U-Edge Pro

Die Schweißnahtbearbeitung stellt eine der anspruchsvollsten Aufgaben in der Metallverarbeitung dar. Um diesen Prozess zu optimieren und präzise Ergebnisse zu erzielen, präsentiert LUKAS-ERZETT stolz den U-Edge Pro Kehlnahtschleifer, eine der Top-Innovation des Jahres. Diese wegweisende Innovation bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für Werften und Stahlbau-Branchen, Behälterbau, Chemieindustrie und die Automobilindustrie.

Perfekte Präzision für Kehlnähte: Die Kehlnahtbearbeitung erfordert ein Höchstmaß an Präzision und Effizienz. Der U-Edge Pro wurde speziell für diese anspruchsvolle Aufgabe entwickelt. Sein einzigartiges Design ermöglicht eine punktgenaue Bearbeitung von Kehlnähten, sowohl auf kleinen Flächen als auch in schwer zugänglichen Bereichen. Dank seiner U-förmigen Kante passt sich der U-Edge Pro mühelos großen und kleinen Radien und den Konturen von Schweißnähten an. So liefert er präzise und punktgenaue zuverlässige Ergebnisse, auch an kleinsten Ecken und Kanten.

Der U-Edge Pro ist mehr als nur ein Schleifwerkzeug – er ist ein Meisterwerk der Schleiftechnologie und bietet innovative Schleiftechnologie für höchste Ansprüche. Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht eine effektive Schleifleistung, die herkömmliche Werkzeuge übertrifft. Durch die Verwendung mehrfach gewickelten Schleifleinens bietet der U-Edge Pro eine gleichbleibend hohe Qualität bis zum letzten Schleifkorn. Diese zum Patent angemeldete Technologie garantiert eine präzise und effiziente Schweißnahtbearbeitung bei jedem Einsatz.

Hier trifft Präzision auf Ergonomie. Der U-Edge Pro von LUKAS vereint Präzision und Ergonomie in einem neuartigen innovativen Werkzeug. Denn hier befindet sich die Schleiffläche, nicht wie bei einem herkömmlichen Schleifwerkzeug, auf der flachen Seite, sondern auf der Kante. Seine ergonomische Gestaltung ermöglicht eine komfortable Handhabung und eine punktgenaue Anwendung auf zu bearbeitenden Schweißnähten. Durch seine hohe Standzeit bietet der U-Edge Pro eine zuverlässige Leistung. Sein integrierter Flankenschutz schützt gleichzeitig das Werkstück vor Beschädigungen an Kanten und Rändern, welche üblicherweise bei der Bearbeitung durch andere Werkzeuge auftreten.

Ergonomischer, effektiver und sauberer als mit jeder anderen Schleifscheibe: Der U-Edge Pro bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für die Schweißnahtbearbeitung. Ob zum innovativen Überschleifen von Kehlschweißnähten, zum Ausschleifen bei Reparaturschweißungen oder zum Reinigen, Entlacken und zur optischen Optimierung – der U-Edge Pro ist durch seine radial an der Scheibe liegende Schleiffläche das ideale Allrounder-Werkzeug für präzise und effiziente Ergebnisse in diesen Einsätzen. Für noch mehr Vielseitigkeit ist der U-Edge Pro in einem Durchmesser von 125 mm und den Körnungen 40, 60 und 80 erhältlich, um den individuellen Anforderungen und Anwendungen gerecht zu werden.

Innovation findet Einzug in den Alltag der Metallbearbeitung. Mit seinem breiten Anwendungsspektrum und seiner hohen Standzeit setzt der U-Edge Pro neue Maßstäbe in der Schweißnahtbearbeitung und macht den Einsatz von Schruppscheiben und Schleiftellern zur Schweißnahtbearbeitung überflüssig.

Als führender Anbieter von Schleifwerkzeugen und Schleiflösungen präsentiert das Experten-Team von LUKAS-ERZETT stolz die neue Innovation. Als Ihr verlässlicher Partner für anspruchsvolle Schweißnahtbearbeitung setzt LUKAS mit der Präsentation des U-Edge Pro neue Standards für Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit. Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit des U-Edge Pro und erleben Sie Schweißnahtbearbeitung auf einem neuen Niveau.

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen für Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert.

