Der ultimative Handtaschen-Guide

Willkommen im Taschen-Universum von PlusPerfekt, Magazin für Diversity in Fashion, Trends & Livestyle. Ob Shopper, Hobo Bag, Clutch oder Satchel – die Vielfalt an Taschenformen, -arten und -materialien ist enorm. Diversity at it“s best möchte man fast sagen. Mit dem großen PlusPerfekt- Handtaschen-Guide erhältst du den ultimativen Überblick und findest garantiert die Tasche, die deinen Erwartungen und Wünschen entspricht.

– Foto: Carrita Tanner via Unsplash –

# 1 – Der bequeme Shopper

Kleine, zierliche Taschen wie die trendy Micro-Bags (oder auch Pochette) sind optisch zwar Eyecatcher, aber wirken bei vielen Bodytypes ästhetisch eher unausgewogen. Mal ganz abgesehen von der profanen Tatsache, dass kaum etwas hinein passt. Im Gegensatz dazu steht ein eleganter Shopper, mit dem man durchaus ein Fashion-Statement setzen kann. Die großformatige Tasche passt sich optisch den Proportionen verschiedener Körperkonturen an, wobei – kleiner Tipp – kleine, zierliche Frauen schon mal hinter einem Shopper verschwinden könnten. Die Tasche hat relativ lange Trageriemen und wird über der Schulter getragen. Sie ist ein wahrer Allrounder und ersetzt im Geschäftsleben schon mal die Aktentasche. Beliebt sind Designertaschen, deren Ästhetik zeitlos ist. Um das Budget zu schonen lohnt sich ein Blick auf Designer Second Hand Shops oder Brand Outlets wie hier das Michael Kors Outlet zu werfen. Wichtig! Ein Shopper bietet jede Menge Stauraum und auch wenn es verlockend ist, bitte die Tasche nicht bis zum Anschlag füllen. Die Optik leidet und die Griffe nutzen sonst schnell ab.

# 2: Die beliebte Shoulder Bag

Gemeint ist eine Umhängetasche, die mit einem langen Riemen versehen ist, so dass sie bequem über der Schulter getragen werden kann. Das Design der Tasche kann kantig und fest oder eher lässig und knautschig sein. Alles eine Frage des persönlichen Geschmacks. Geht es um die optischen Proportionen …

