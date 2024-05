Der Unterschied zwischen Kryptowährungen und NFTs

Heutige Finanzmärkte sind geprägt von digitaler Innovation und in gewisser Weise disruptiven Technologien. Kryptowährungen spielen da eine herausragende Rolle und wissen die Aufmerksamkeit vollends auf sich zu lenken. Daneben fällt aber auch immer wieder der Begriff NFTs. Beide haben das Potenzial, die Welt der Finanzen sowie die Art und Weise, wie Werte verstanden, gehandelt und gespeichert werden, zu revolutionieren. Trotz gewisser Ähnlichkeiten gibt es dabei auch entscheidende Unterschiede, die es zu verstehen gilt.

Kryptowährungen: Digitale Währungen mit Zukunftscharakter

Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die Verschlüsselungstechniken verwenden, um Transaktionen zu sichern und die Erzeugung neuer Einheiten zu regulieren. Bitcoin, die weltweit erste und bekannteste Kryptowährung, wurde 2009 eingeführt und läutete das Zeitalter der Blockchain-Technologie ein. Seitdem sind Hunderte von Kryptowährungen entstanden, darunter Ethereum, Ripple und Litecoin, die allesamt ähnliche oder sogar die gleiche Technologie verwenden und sich teilweise auf die Fahnen geschrieben haben, die Schwachstellen von Bitcoin auszumerzen.

Unterschied zwischen Kryptowährungen und Krypto-Assets

Der Begriff Kryptowährungen ist bei näherer Betrachtung etwas irreführend. Eine Währung wird in der Regel von einer staatlichen Stelle ausgegeben. Es handelt sich somit um gesetzlich anerkannte Währungsmittel, so wie es bei Euro oder Dollar der Fall ist. Kryptowährungen zeichnen sich jedoch gerade dadurch aus, dass sie nicht von einzelnen Ländern oder einem Staatenverbund ausgegeben werden, sondern praktisch von Privatpersonen. Die dezentrale Organisation macht zudem Banken überflüssig; reine Regulierung findet üblicherweise nicht statt. Daher ist die Bezeichnung Krypto-Asset treffender und löst auch im Sprachgebrauch „Kryptowährungen“ zusehends ab. Bis sich der Begriff Krypto-Assets vollends etabliert hat, werden beide Bezeichnungen synonym verwendet.

NFTs: Digital und unverfälschlich

Non-Fungible Tokens, oder NFTs, sind eine Art von Krypto-Asset, die Einzigartigkeit und Nicht-Austauschbarkeit in den digitalen Raum bringen. Im Gegensatz zu Kryptowährungen, die fungibel sind und gegeneinander ausgetauscht werden können (ein Bitcoin bleibt immer gleichwertig zu einem anderen Bitcoin), ist jedes NFT einzigartig und kann nicht mit einem anderen NFT auf einer Eins-zu-Eins-Basis ausgetauscht werden.

NFTs repräsentieren oft digitale Kunstwerke, Sammlerstücke, virtuelle Immobilien und mehr, wobei jeder Token ein Unikat ist und Eigentumsrechte sowie Echtheitszertifikate innerhalb der Blockchain bietet. Dies hat zu einer neuen Ära der digitalen Kunst und des Sammelns geführt.

Beliebte Krypto-Assets im Überblick

Im digitalen Zeitalter gibt es eine Fülle von Krypto-Assets, die in ihrer Beliebtheit und Anwendung variieren. Abgesehen von den bekanntesten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, gibt es auch andere bemerkenswerte Tokens und Projekte, die Aufmerksamkeit erregen. Dazu gehören:

Binance Coin (BNB): Ursprünglich als Zahlungsmittel für die Binance-Kryptowährungsbörse geschaffen, hat es sich zu einem eigenen Ökosystem entwickelt.

Chainlink (LINK): Ein dezentralisiertes Orakel-Netzwerk, das reale Daten sicher in Blockchain-Netzwerke einspeist.

Polkadot (DOT) und Cardano (ADA): Beide bieten Interoperabilitätslösungen für verschiedene Blockchains, um zusammenzuarbeiten.

Solana (SOL): Bekannt für seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Gebühren.

Diese Vielfalt an Krypto-Assets zeigt die breite Palette von Anwendungen und Möglichkeiten, die die Blockchain-Technologie bietet, weit über einfache Zahlungssysteme hinaus.

Wo kann man Kryptowährungen bzw. Krypto-Assets kaufen?

Für Interessierte, die in die Welt der Kryptowährungen eintauchen möchten, ist der erste Schritt der Kauf von Kryptowährungen. Dies kann auf verschiedenen Arten von Plattformen erfolgen, darunter:

Kryptowährungsbörsen: Plattformen wie Binance, Coinbase und Anycoindirect bieten eine breite Palette von Kryptowährungen zum Kauf, Verkauf und Handel an. Nutzer können hier Konten erstellen, Geld einzahlen und in verschiedene Kryptowährungen investieren.

Broker-Plattformen: Einige Online-Broker bieten ebenfalls den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen an, oft mit zusätzlichen Tools und Ressourcen für Anleger.

Dezentrale Börsen (DEX): Für Nutzer, die Wert auf Anonymität und Dezentralisierung legen, bieten DEX wie Uniswap oder Sushiswap eine Plattform für den direkten Handel zwischen den Parteien ohne zentrale Autorität.

Der Kauf von Kryptowährungen und Krypto-Assets ist ein spannender Schritt in die Welt der digitalen Wirtschaft. Mit dem richtigen Wissen und einer sorgfältigen Herangehensweise bietet diese neue Ära der Finanztechnologie unzählige Möglichkeiten für Innovation, Investition und kreativen Ausdruck.

