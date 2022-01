Der Weg in die Selbstständigkeit: alleine oder gemeinsam?

Viele Frauen fühlen sich auf dem Weg in die Selbstständigkeit als Einzelkämpferin. Der Weg gestaltet sich mühsam und die Erwirtschaftung der Gewinne bleibt aus. Niemand wird als perfekte Unternehmerin geboren. Deshalb bedarf es einiger wichtiger Voraussetzungen und Eigenschaften, die erlernt werden können. Expertin und Unternehmerin Beate Nimsky kennt die Herausforderungen, die für Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit warten und erklärt, wie es gelingt Business und Bewusstsein zu vereinen und damit den gewünschten Erfolg wahr werden zu lassen.

2 Wege führen zum Erfolg

Eine geniale Idee erweckt den Wunsch in dir, etwas Besonderes daraus zu machen. Innerlich spürst du Anspannung, Aufregung und unbändige Motivation. Doch es dauert nicht lange und die Energie kommt postwendend mit vielen Fragezeichen retour, die deinen Verstand überfordern. Ängste und Zweifel führen dazu, dass die einst geniale Idee verworfen wird. Doch das muss nicht sein – es gibt zwei Wege, die du gehen kannst, um deine Idee in ein Business mit Bewusstsein erfolgreich umzusetzen. Wenn du keine konkreten Vorstellungen für dein Business hast und dir noch kleine Bausteine für den Erfolg fehlen, gibt es das Netzwerk von Beate Nimsky, dass alles beinhaltet, was du für den Business-Aufbau benötigst. Der Vorteil: Eine Gemeinschaft, die dich von Beginn an unterstützt und somit zu einer großen Kraft für dein Business wird.

Wenn eine konkrete Vorstellung vom zukünftigen Business besteht und du deine Potenziale besser einsetzen willst, um mehr Gewinn zu erzielen, gibt es eine individuelle Unterstützung und Einzelberatung mit Beate Nimsky. Das transformierende Coaching ermöglicht dir gesteckte Ziele schneller und mit deiner intellektuellen Kraft zu erreichen.

Über die Expertin Beate Nimsky

Beate Nimsky blickt auf eine 30-jährige Expertise zurück, in der sie unzählige Unternehmensberatungen durchführte und Vorstände unterstützt hat, ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Heute ist es ihre Passion Frauen zu helfen mit ihrer Idee ein Business mit Bewusstsein zu führen und dabei Kapital zu erwirtschaften. Ihre große Netzwerkgemeinschaft wird durch einen Kooperationspartner unterstützt, der in der USA ansässig ist und Niederlassungen in Europa begründet hat. Dieses Projekt befand sich ein Jahr lang in Vorbereitung und startet am 1. April 2022. Die Expertin bietet ein Gespräch zum Kennenlernen an. Mehr Informationen findest du auf der Webseite von Beate Nimsky www.beatenimsky.de/transformations-coaching.

Beate Nimsky ist Coach und vereint Business mit Bewusstsein. Mit innerer Power und Freude unterstützt sie ihre KundInnen auf dem Erfolgsweg.

