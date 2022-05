Designstuhl “Lavi” von Zoran Jedrejčić als Einrichtungs-Highlight

A.B.C. Worldwide erweitert die Kollektion

Der Dining-Stuhl “Lavi” des Ausnahme-Designers Zoran Jedrejčić ist ein Eyecatcher in jedem Restaurant. So fragil er auch wirkt mit seiner scheinbar schwebenden Sitzfläche, so stabil und harmonisch ist er gleichzeitig. Seine schwungvollen Rundungen und die auffälligen Details machen ihn zu einem Must-have.

Die Harmonie seiner Proportionen wird ergänzt mit auffälligen Verbindungen. Sie machen Lavi einzigartig. Mehr noch, diese Details geben dem Dining Chair einen unverwechselbaren Charakter. Die charakteristische, gebogene Rückenlehne ist die Vereinigung von Visualität und Funktionalität. Der Stuhl ist robust und stabil, während er zugleich vor lauter Leichtigkeit zu tanzen scheint. Lavi gibt es wahlweise aus Buche oder Eiche Massivholz. Für zusätzlichen Komfort ist er optional mit einem Sitzpolster verfügbar.

Der Designer Zoran Jedrejčić hat schon zahlreiche Design-Preise erhalten. Er wird nicht müde, sich in seiner Formensprache immer wieder neu zu erfinden. Eng gepaart mit seinen Design-Ideen ist die Funktionalität seiner Erfindungen. So sind seine Stühle gleichzeitig bequem und langlebig und daher auch für den fordernden gastronomischen Alltag wie gemacht.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915

info@abc-worldwide.de

http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098

ja@silvia-geuker.de

http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.