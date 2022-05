Mit Wanderpeter auf das Hochberghaus im Salzkammergut

Wandern und Relaxen im Salzkammergut am Kasberg

Der Frühsommer gehört zu den schönsten Wanderzeiten in den Alpen. Die Alpenflora blüht auf und schenkt durch Waldatmosphäre, Blütenpracht, frisches Grün, klares Wasser und lebendige Bergbächen den Besuchern viel Lebensfreude und Erholung.

Das Hochberghaus am Kasberg im oberösterreichischen Almtal (Salzkammergut) bietet als Bergresort mit Tradition den Gästen ein neues, breites Programm zur Erholung und Entspannung. Mit seinem WALDNESS-Programm bietet es eine breite Palette an freudvollen Naturerlebnissen für die ganze Familie: Vom Wandern, Latschen-Baden, Kneippen über die Waldpädagogik (Verständnis des Waldes als lebendiger Organismus) bis zum Yoga der Kelten (Wyda) reicht das hochgradig familientaugliche Angebot für Gäste des Hochberghauses.

Jetzt gibt es Frühsommer Spezialangebote mit 2 oder 3 Nächten für den Kurzurlaub im WALDNESS Relaxprogramm des Hochberghauses. Ab 3 Nächten ist für die Inhaber der Salzkammergut Card eine Vielzahl von Attraktionen des Salzkammerguts vergünstigt oder gratis nützbar.

Das Hochberghaus im Almtal freut sich auf seine Gäste und unterbreitet gerne auch Spezialangebote für längere Sommerfrische-Aufenthalte (länger als 1 Woche) nach der schweren Pandemie-Zeit. Berglandschaft und Hochberghaus freuen sich auf Wanderer, Genießer, Biker und Naturliebhaber. Gerne unterstützt das Hochberghaus die Organisation der nachhaltigen Anreise per Bahn und den Aufenthalt mit leistbaren Taxi-Shuttlediensten. Die Kulinarik des Hochberghauses ist traditionell und echt gekocht, auf jeden Fall “schmecktakulär”, umfangreich (auch vegetarisch und vegan) und verkörpert den Genuss der Berge und der Region!

Buchen Sie jetzt Ihren Familienaufenthalt am Hochberghaus im Almtal auf https://www.hochberghaus.at

Das Hochberghaus Resort in Grünau im Almtal liegt in einem der schönsten Täler der Ostalpen. Durch seine Lage im Wandergebiet ist es für Wanderer, Biker und Naturliebhaber ein kraftvoller Ort für Rückzug und das Energie tanken. Die Natur am Hochberghaus und in der Region entschleunigt und bereitet mit vielen Natur-Attraktionen Freude pur.

Hochberghaus GmbH

Hermann Hüthmayr

Kasberg 1

4645 Grünau im Almtal

07616 8477

info@hochberghaus.at

https://www.hochberghaus.at

