Designstuhl Roma: Die neue Leichtigkeit

Neues Modell von A.B.C. Worldwide

Roma von A.B.C. ist in mehrfacher Hinsicht ein Design-Statement: Sein schwarzes Kufengestell aus pulverbeschichtem Stahlrohr gibt dem Schalenstuhl sein reizvolles Äußeres. Es wirkt in sich geschlossen und versprüht gleichzeitig eine unverkennbare Leichtigkeit, ohne dass er dabei an Stabilität einbüßt. Die Querstrebe im vorderen Bereich macht es noch solider.

Auf diesem Gestell ruht die Sitzschale wie ein verbindendes Element zwischen den beiden Kufen. Sie passt sich dem Körper perfekt an und sorgt für ein entspanntes Sitzerlebnis über viele Stunden. Besonders reizvoll ist der Bezug aus braunem Kunstleder, der dem Stuhl eine ruhige Optik verleiht. Interessante Akzente sind die hellen Ziernähte im Zickzack-Muster. Mehr Informationen unter: https://t1p.de/ABC-Roma

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

