Deutscher Unternehmer gewinnt Paraná Fernsehpreis

Der deutsche Unternehmer Carsten Pfau bekam den begehrten Fernsehpreis in der Kategorie innovativste Sendung.

Für eine Überraschung der besonderen Art sorgte die Verleihung des Paraná-Fernsehpreises am vergangenen Wochenende in Asuncion. Der deutsche Unternehmer Carsten Pfau bekam den begehrten Fernsehpreis in der Kategorie innovativste Sendung. Mit seiner Business-Show El Audaz (zu deutsch Der Wagemutige) hat der Geschäftsmann einen Hit im paraguayischen Fernsehen gelandet.

In jeder Folge präsentieren junge Start-Up Unternehmer ihre jeweilige Geschäftsidee und müssen dabei neben Pfau selber auch eine hochkarätige Jury überzeugen. Überstehen die Kandidaten mehrere Runden und schaffen es ins Staffelfinale, können sie mit Verhandlungsgeschick und überzeugendem Auftritt ein Investment von Profi-Investor Carsten Pfau bekommen. Dieser lobt zusätzlich auch noch einen separaten Preis für das inspirierendste Projekt aus. Interviews mit erfolgreichen Unternehmern, Kurz-Biografien internationaler Milliardäre sowie Finanztipps runden die Sendung ab.

Das beliebteste Segment ist dabei jedoch die Rettung von in Not geratenen Kleinstbetrieben, die der deutsche Investor besucht und durch einen Großauftrag aus der Patsche hilft. So kaufte er zum Beispiel einem Fleischermeister buchstäblich den ganzen Laden leer, oder er bestellte 500 Schnitzel bei einem Mini-Restaurant, um dadurch die Schieflage zu bereinigen.

„In Paraguay ist alles möglich, man kann alles schaffen, alles erreichen, nichts ist unmöglich“, sagte der Deutsche in seiner kurzen Dankesrede, in der er auch seiner Ehefrau Ariel Machado und dem Produzenten der Sendung, Henan Rodriguez, ausdrücklich dankte. Ex-Model und heute selber TV-Moderatorin Ariela Machado gewann den Preis für die eleganteste Dame des Abends.

Zu den ersten Gratulanten nach der Preisverleihung gehörten Asuncions Bürgermeister Oscar Rodriguez, die Senatorin Lizarella Valiente sowie das TV-Urgestein Bruno Guggiari.

„Ich bin überglücklich und sehr überrascht, der Preis ging zwar an mich, aber eigentlich gehört er dem ganzen Team, das unermüdlich arbeitet und Woche für Woche alles dransetzt, um mich im Fernsehen gut aussehen zu lassen“, sagte Pfau nach der Veranstaltung, die live im paraguayischen Fernsehen übertragen wurde.

Carsten Pfau gehört in Paraguay zu den erfolgreichsten Unternehmern. Er ist für Investitionen in Landwirtschaft, Getränkeindustrie und Immobilienprojekte bekannt und hat erst kürzlich mit dem Milliardenprojekt Aldera Resort für Aufsehen gesorgt. Seit 25 Jahren lebt der gebürtige Böblinger im südamerikanischen Paraguay. Mit Ehefrau Ariela Machado hat er drei Kinder, die Familie lebt im Asuncioner Nobelviertel Recoleta.

Carsten Pfau ist Unternehmer und Investor. Der gebürtige Schwabe ist in Bielefeld aufgewachsen. An der Universität Mannheim studierte er Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Bank- und Finanzwissenschaften. Im Zweitstudium belegte er Jura und Mathematik. Er spricht fünf Sprachen fließend. Seit 1996 ist Paraguay sein Hauptwohnsitz; daneben lebt er auch in Österreich und Hong Kong.

Mit seinen Gesellschaften zählt Carsten Pfau in Paraguay zu den größten 1% aller Unternehmer. Er ist drittgrößter Anbauer von Orangen und anderen Zitrusfrüchten und führender Betreiber von Gewächshaus-Komplexen für Obst- und Gemüseanbau. Weitere Bestandteile seines Portfolios sind großflächige Immobilien (EcoVita Country Club in Nueva Italia, Terra Town und Terra Tower in Asunción), Bio-Supermärkte, ein Frischsafthersteller, eine Mineralwasser-Quelle sowie einer der größten Obst- und Gemüsegroßhändler des Landes.

Firmenkontakt

Carsten Pfau

Carsten Pfau

St.-Ottilien-Weg 11

85630 Grasbrunn

08106 9995540



https://carsten-pfau.com/

Pressekontakt

Carsten Pfau

Carsten Pfau

St.-Ottilien-Weg 11

85630 Grasbrunn

08106 9995540



https://carsten-pfau.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.