SNcom bezieht neuen Standort

Mit dem Umzug nach Kaarst stellt das renommierte ITK-Systemhaus die Weichen für innovative Weiterentwicklungen und optimierten Kundenservice.

Kaarst, 10. Juli 2023 – Die SNcom GmbH, herstellerunabhängiges ITK-Systemhaus, hat ein neues Bürogebäude in Kaarst bezogen. Der Umzug soll das Wachstum des Unternehmens unterstützen, indem es mit repräsentativen Räumen in verkehrsgünstiger Lage sowie einem modern ausgestatteten Lager noch näher an Kunden und Geschäftspartner heranrückt.

Die neuen Büros befinden sich rund 20 Autominuten westlich der Düsseldorfer Innenstadt und bieten damit für Kunden, Partner und Mitarbeiter eine optimale Anbindung.

„Wir freuen uns sehr über unsere neuen Büroräume“, sagt Achim Bock, einer der beiden Geschäftsführer der SNcom GmbH. Die neuen Räumlichkeiten, so Bock, verfügen über modernere Einrichtungen und deutlich mehr Platz sowohl für die Lagerhaltung, als auch für Firmen-Events. „Der Umzug erlaubt es uns, unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten und die Geschäftsbeziehungen weiter zu forcieren.“

Ab sofort erreichen Kunden und Partner die SNcom GmbH unter folgender Adresse:Hanns-Martin-Schleyer Str. 5, 41564 Kaarst.

Alle restlichen Kontaktkoordinaten bleiben wie gewohnt bestehen.

SNcom GmbH – Das ITK-Systemhaus.

Die SNcom GmbH mit Sitz in Kaarst, Niederlassung in Ahlen (Westf.) und Tochterunternehmen der SNcom Hanse GmbH in Hamburg sowie weiteren assoziierten Partnerschaften, ist ein herstellerunabhängiges ITK-Systemhaus. Die SNcom GmbH wurde im Jahr 2001 in Kaarst bei Düsseldorf gegründet. Von Beginn an ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen, immer mit dem Fokus auf die Entwicklung neuester Technologien. Das Leistungsportfolio überzeugt namhafte Kunden vom Mittelstand bis zum Großkonzern. Die SNcom GmbH verfügt über gebündelte Kompetenz und die nötigen Ressourcen in der Beratung und Realisierung von modernen Kommunikationssystemen, um – im engen Dialog mit dem Kunden – für jede Herausforderung eine passende und wirtschaftliche Lösung zu finden.

