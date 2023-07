Heyoka- Humorstrategien in Beruf und Alltag

Mit Humor-Training die persönlichen Humorressourcen erkennen und spielerisch in den (Berufs-)Alltag zu integrieren.

Humor wird zunehmend als soziale Kompetenz erkannt, die sich in einer heiteren Gelassenheit zeigt. Der Heyoka (Indianisch = Clown) bewirkt mit seinen Handlungen einen Perspektivwechsel und eine humorvolle Einstellung. Wir verbinden diese innere Einstellung eines Heyoka mit der Kraft des Erkenntniss der modernen Humorforschung Der Heyoka-Clown bringt Humor in den Alltag, damit festgefahrene Konzepte losgelassen, das kreative Potential befreit wird und ein menschliches Miteinander entstehen darf.

Heyoka-Humor-Training bietet fundierte Methoden und Strategien an, um die persönlichen Humorressourcen zu erkennen und spielerisch in den (Berufs-)Alltag zu integrieren. Eine Kombination aus Clowntechniken, emotionalem Humor, Übungen zum Jetzt-Bewusstsein und Elementen aus der Gestalttherapie führen zu einer Haltung, deren Basis die Freude ist. Das Arbeitsklima verändert sich positiv, Stress wird abgebaut und der menschliche Kontakt wird verbessert.

Dieses Training hat das Ziel, durch Veränderung der inneren Haltung in Richtung Flexibilität, Offenheit und Humor die Gelassenheit zu stärken. Durch den Perspektivwechsel – die Sichtweise eines Narren – können humorvolle Ideen zugelassen und im Alltag umgesetzt werden.

An den renommierten Universitäten in Stanford, Cambridge und Zürich wird seit 30 Jahren über den Zusammenhang von Humor, Lachen und Stress geforscht. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Humor ein Puffer gegen Stress ist. Es konnte nachgewiesen werden, das belastende Situationen bei Personen mit wenig Sinn für Humor die Stimmung verschlechtern und körperliche Beschwerden verstärken. Bei Personen mit viel Sinn für Humor treten diese Effekte nicht auf. Konflikte und Stresssituationen können mit Humor entschärft werden. Es bringt allerdings nicht viel, erst in akuten Situationen auf Humor setzen zu wollen, wie Udo Berenbrinker und Jenny Karpawitz vom Trainingsinstitut HumorKom® in Konstanz unterstreichen. Humor wirke hier eher präventiv. „Ich rate Humor in guten Zeiten zu üben, damit er in Stresssituation oder im Konfliktfall zur Verfügung steht.“ Und was tun, wenn man eher zu den ernsthaften Personen gehört, die die Dinge tendenziell schwernehmen und zu Depression neigen? Die Antwort lautet: Kein Problem, denn Humor ist eine Geisteshaltung, die deshalb erlernbar ist.

Humor lässt sich in drei Schritten erlernen

Das internationale Trainingsinstitut HumorKom® hat zusammen mit Prof. Dr. Hirsch aus Bonn und dem Konstanzer Prof. Bachmann ein wissenschaftlich fundiertes 3-Säulen Modell entworfen. Ziel des Trainings sei die Ermutigung, mehr Humor zu wagen. „Es lohnt sich für die eigene Gesundheit, wie auch für das Betriebsklima.“ (Jenny Karpawitz). Das finden auch Heidi Stolz und Sandra Rusch von der ETH Zürich: Humor sei eines der besten Mittel, um Stress auf gesunde Art und Weise zu bewältigen, schreiben sie in ihrer Habilitationsschrift. Zitiert wird der deutsche Schriftsteller und Kabarettist Joachim Ringelnatz (1883-1934), der gesagt hat: „Humor ist der Knopf, der verhindert, das uns der Kragen platzt.“

Weitere Informationen über Inhouse-Trainings, online- und Präsenzseminare, Ferienkurse am Bodensee sowie die Ausbildung zum Humortrainer/Humorcoach finden sich auf der Website: www.humorkom.de Theoretischer Hintergrund mit zahlreichen Artikel: https://www.humorkom.de/service/blog.html?tx_ttnews%5Bcat%5D=22&cHash=625778260083564a0471f3c539829573

29.07. – 01.08. Ferienseminar Bodensee: Heyoka Humortrainings & Humor Seminare | Humor lernen mit HumorKom®: Heyoka Humortraining

Ab Januar 2024: Ausbildung zum Humortrainer/Humorcoach: Humortrainings & Humor Seminare | Humor lernen mit HumorKom®: Ausbildung zum Humor-Coach und Humor-Trainer

