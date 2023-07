Neue Kooperation für einzigartige MICE-Produkte in Thailand

Die Unternehmen Capito Consulting und C2C Asian Network Ltd., führende Unternehmen im Bereich der Veranstaltungsplanung und -durchführung freuen sich, eine strategische Partnerschaft mit Experience Asia bekannt zu geben.

Die Unternehmen Capito Consulting und C2C Asian Network Ltd., führende Unternehmen im Bereich der Veranstaltungsplanung und -durchführung freuen sich, eine strategische Partnerschaft mit Experience Asia bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, außergewöhnliche Incentive-Reisen und umfassende MICE-Produkte in Thailand anzubieten.

C2C Asian Network Ltd. hat sich seit langem auf die Betreuung von Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum spezialisiert. Mit einem tiefgreifenden Verständnis für die Bedürfnisse und Anforderungen deutscher Unternehmen hat sich C2C als idealer Partner für Eventplaner etabliert. Durch die Kombination innovativer Reisekonzepte und einzigartiger Tagungsmöglichkeiten bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Veranstaltungen. In Deutschland wird C2C Asian Network Ltd von dem Unternehmen Capito Consulting vertreten. Volker Capito ist seit vielen Jahren weltweit in der Event Branche erfolgreich.

Experience Asia ist ein renommierter Anbieter von exklusiven Reisepaketen und MICE-Dienstleistungen in Thailand. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Organisation von Incentive-Reisen und der logistischen Abwicklung von Tagungen für internationale Kunden. Durch die Kooperation mit C2C Asian Network Ltd. erweitert Experience Asia sein Portfolio um innovative und außergewöhnliche Lösungen, die den Anforderungen des deutschsprachigen Marktes gerecht werden.

Die Partnerschaft zwischen C2C Asian Network Ltd. und Experience Asia ermöglicht es Eventplanern, auf ein breites Spektrum an Dienstleistungen zuzugreifen. Dazu gehören maßgeschneiderte Incentive-Reisen, Team-Building-Aktivitäten, Tagungen, Konferenzen und vieles mehr. Sowohl kleine als auch große Unternehmen können von der Expertise beider Unternehmen profitieren, um ein unvergessliches Erlebnis für ihre Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner zu schaffen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Experience Asia“, sagt Volker Capito. Durch die Kombination unserer Stärken können wir vielen Kunden einzigartige und maßgeschneiderte Lösungen bieten. Unser gemeinsames Ziel ist es, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen und den Erfolg von Veranstaltungen sicherzustellen.“

„Die Kooperation mit C2C Asian Network Ltd. ist für uns äußerst spannend“, sagt Stephen McEvoy, Geschäftsführer von Experience Asia. „Wir sind stolz darauf, unseren Kunden innovative und außergewöhnliche Angebote präsentieren zu können, die den Ansprüchen des deutschsprachigen Marktes gerecht werden. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft uns dabei helfen wird, unsere Position als führender Anbieter von MICE-Dienstleistungen für Kunden aus dem Quellmarkt Deutschland in Thailand weiter auszubauen. In einer Welt, die von konventionellen Denkmustern geprägt ist, haben wir den Mut außergewöhnliche Wege zu gehen und „out of the box“ zu denken.““

Anstatt sich auf die üblichen Veranstaltungsorte zu beschränken, bieten sie Zugriff auf Locations, die normalerweise für die Öffentlichkeit unzugänglich sind. Hier haben Menschen die Möglichkeit, außergewöhnliche Events und einzigartige Erlebnisse zu erleben. Ob historische Gebäude, geheime Gärten oder unkonventionelle Industriestandorte – diese Locations eröffnen eine neue Welt der Inspiration und Kreativität.

Darüber hinaus legt die Initiative einen starken Fokus auf soziale Programme, die unterprivilegierten Kinder helfen und unterstützen. In Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen und sozialen Projekten werden innovative Programme entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Kunden und Organisationen eingehen.

Volker Capito: „“Wir möchten Eventmanager ermutigen, über den Tellerrand zu schauen und neue Wege zu beschreiten. Durch den Zugang zu einzigartigen Locations und die Förderung sozialer Programme wollen wir eine Plattform schaffen, auf der Menschen ihre kreativen Ideen verwirklichen können. In einer Welt, in der Innovation und soziales Engagement dringend gebraucht werden, ist unsere Kooperation ein Zeichen des Wandels und der Inspiration.

Capito Consulting ist ein weltweit etabliertes Beratungsunternehmen der Event Branche. Mit umfassender Expertise und einem innovativen Ansatz unterstützt Capito Consulting Unternehmen dabei, aussergewöhnliche Events zu planen, zu gestalten und erfolgreich umzusetzen.

