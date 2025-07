Die neue Mitte-Partei setzt Maßstäbe für eine Politik der Balance

Chemnitz, 18. Juli 2025 – Mit der Gründung von Deutschland im Gleichgewicht (DiG) am historischen Industriestandort Chemnitz betritt eine neue Kraft die politische Bühne, die mit einem ganzheitlichen, zukunftsweisenden Ansatz deutlich wahrnehmbare Akzente setzt. DiG verbindet wirtschaftliche Stabilität, soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung auf innovative Weise – und bietet damit eine Alternative zum ideologischen Denken und zur fragmentierten Programmatik vieler etablierter Parteien.

Abkehr von starren Lagern – Brücken bauen für alle Generationen

DiG begreift sich nicht als Partei eines politischen Lagers, sondern konsequent als moderne Kraft der Mitte. Im Unterschied zu oft polarisierenden Debatten in Bundestag und Gesellschaft setzt DiG auf Vernunft, Ausgleich und einen klaren Dialog zwischen Tradition und Innovation. Die Partei hebt hervor, dass wirtschaftlicher Fortschritt, sozialer Zusammenhalt und Umweltbewusstsein „kein Gegensatz, sondern ein einziger Gesellschaftsauftrag“ sind – und will Lösungen finden, die wirklich alle Lebensphasen einbeziehen.

Vorteile gegenüber etablierten Parteien

-Ganzheitlichkeit statt Einzelinteressen: Während viele Parteien klare Prioritäten auf Einzelthemen wie Wirtschaft, Sozialstaat oder Klima legen, kann DiG durch ihren integrierenden Ansatz dem Eindruck des Gegeneinanders von Ökonomie und Ökologie entschieden entgegentreten und politische Blockaden überwinden.

-Menschen im Mittelpunkt: DiG hebt sich ab, indem sie Politik vor allem als dienend für die Menschen in allen Lebensphasen versteht – von moderner Bildung über familienfreundliche Arbeitswelt bis hin zu innovativer Seniorenpolitik.

-Evidenzbasierte Entscheidungen: Im Gegensatz zu vielerorts von Ideologie oder kurzfristigen Stimmungen geprägten Debatten setzt DiG auf Fakten, Wissenschaft und langfristige Vernunft als Grundlagen politischer Entscheidungen.

-Soziale Balance bei Freiheit und Verantwortung: Freiheit, Verantwortung und Toleranz werden aktiv mit sozialer Balance verbunden – ein klares Alleinstellungsmerkmal in der Parteienlandschaft, die andernorts oft in Gegensätzen argumentiert.

-Innovationsfreundliches Klima: Aufbauend auf Chemnitz“ Gründergeist und Industriegeschichte will DiG vor allem Unternehmergeist und „Chancen für Jung und Alt“ fördern. Wirtschaftlicher Wandel und ökologische Nachhaltigkeit sind für DiG kein Nullsummenspiel, sondern Grundlage für eine „Wirtschaft, die Chancen schafft“.

-Regionale Vielfalt als Stärke: DiG sieht den Wohlstand und die Innovationskraft in den Regionen als Basis eines starken Deutschlands und setzt auf dezentrale Lösungsfindung – ein deutlicher Bruch mit zentralistischen Tendenzen alter Parteistrukturen.

-Bürgerdialog und offene Beteiligung: DiG nutzt digitale Kanäle und niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeiten, um Bürger direkt einzubinden und politische Partizipation zeitgemäß zu gestalten.

Einladung zur Mitgestaltung

Bundesvorsitzender Mike Kretzschmar formuliert es so:

„Wir brauchen ein Deutschland, das nicht zwischen Alt und Jung, zwischen Stadt und Land oder Vergangenheit und Zukunft spaltet, sondern Brücken baut, damit alle Generationen sich einbringen und entfalten können.“

Fazit:

Deutschland im Gleichgewicht steht für eine lebensfrohe, gerechte und pragmatische Politik, die Lösungen jenseits der alten Lager und ideologischer Erstarrung anbietet. Wer eine wirklich ausgewogene, innovationsfreundliche und bürgernahe Alternative sucht, findet in DiG die Partei eines neuen Gleichgewichts für das 21. Jahrhundert.

politische Partei

Kontakt

Deutschland im Gleichgewicht

Mike Kretzschmar

Barbarossastr. 66

09112 Chemnitz

0371-64639800



https://vlmd.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.