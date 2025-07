Aus Abfall wird Rohstoff

Es ist so weit: Das Patent zum Verfahren der Transformation von Abfallstoffen in Rohstoffe wurde erteilt. Damit hat Zellstrom GmbH den wichtigsten Baustein zur Entwicklung sowie Sicherung der technischen Verfahren und des Prozessablauf des Multitalents Ecolyd 7.1 erhalten.

Was macht Zellstrom und was ist ein Ecolyd 7.1? Zellstrom entwickelt Techniken zur Verbesserung des Umweltschutzes, um der zunehmenden Umweltverschmutzung und die Erschöpfung unserer natürlichen Ressourcen entgegenzuwirken. Ecolyd 7.1 revolutioniert die Ent- und Versorgung. Ecolyd 7.1 ist eine containergroße, transportable Maschine, die Abfälle und Abwasser CO2-neutral in Energie und neue Rohstoffe verwandelt.

Ecolyd 7.1 ist eine zukunftsträchtige kostengünstige lokale Alternative zu konventionellen zentralen Kläranlagen, Kraftwerke und Mülldeponien. Ecolyd 7. Die nur containergroße Maschine verwandelt in einem Arbeitsgang zerhäckselte Biostoffe, Abfall und Plastikmüll oder Altöl und Fette in Verbindung mit Abfallwasser oder Salzwasser in Rohstoffe wie Wasser, Sauerstoff und Alkohol.

Der gesamte Prozess der Entsorgung und des Recyclings erfolgt in einer Maschine und einem Arbeitsschritt. Es entfällt die aufwendige Sortierung im Vorfeld. Ecolyd 7.1 transformiert in Wasser, Sauerstoff und Alkohol, braucht somit weder Stromtrassen noch Versorgungsleitungen. Strom aus Windkraft oder Solar macht den Betrieb einer Ecolyd 7.1 nicht nur Co2 neutral, sondern auch netzunabhängig. Das Ziel ist zum einen durch diese lokale Entsorgung und Versorgung Ressourcen zu schonen und Co2 zu sparen. Zum anderen wird die Entsorgung und Versorgung in Gegenden sichergestellt, die bisher wegen z.B. geologischer Hürden wie weitläufige Steppen oder hoher Gebirgszüge mit einer unzureichenden Versorgung zu kämpfen hatten.

Zellstrom hat mit der Entwicklung der Technik begonnen und hofft, bereits Anfang 2026 mit dem Bau einer Vorserienanlage beginnen zu können. Läuft alles nach Plan, kann die Serienproduktion bereits 2028/2029 gestartet werden. Für saubere Energie in einer sauberen Umwelt.

Mehr: https://www.ecolyd.com

Zellstrom ist eine junge Firma, die sich auf bezahlbaren Umweltschutz fokussiert. Wir von Zellstrom sind überzeugt, dass viel mehr Unternehmen und Institutionen sich in Umweltschutz engagieren würde, wenn er ohne komplizierte Regeln kurzfristig umsetzbar wäre und dazu die Perspektive einer wirtschaftlichen Rendite bieten würde. Ecolyd 7.1 ist eine „just in time“ Lösung mit Rendite und dazu eine wichtige Bridgetechnologie auf dem Weg zu einer Co2-neutralen Welt.

