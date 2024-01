Devoteam Deutschland und Devoteam ALPS bündeln Kräfte zur Gründung von Devoteam N Platform Central und stärken ServiceNow-Expertise in der Region

Frankfurt am Main, 25. Januar. 2024 – Devoteam, ein weltweit führendes Technologieberatungsunternehmen, das seit über 25 Jahren branchenübergreifend Unternehmen auf ihrer Transformationsreise begleitet, gab den strategischen Zusammenschluss von Devoteam Deutschland und Devoteam ALPS (Tschechien, Slowakei, Österreich und Schweiz) zu Devoteam N Platform Central bekannt. Mit einem speziellen Fokus auf die ServiceNow-Kompetenz verfolgt der Experte für Unternehmensdigitalisierung das Ziel, die Expertise der beiden Regionen zu konsolidieren, um der wachsenden Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation noch effizienter und zielgerichteter begegnen zu können.

Das Beste vereint

Das Expertenteam der Devoteam N Platform unterstützt Kundinnen und Kunden seit Jahren dabei, effiziente digitale Workflows zu implementieren und durch die Umsetzung effektiver Digitalisierungsstrategien unter anderem auch die Mitarbeitererfahrung zu verbessern sowie das Kundenengagement neu zu gestalten und zu erweitern. „Als Teil der neu gegründeten Devoteam N Platform Central, wollen wir die Stärken der Regionen Devoteam Deutschland und Devoteam ALPS zu einer leistungsstarken Einheit – dem International Center of Excellence – vereinen“, erklärt Thomas Breuer, CEO bei Devoteam Deutschland. „Mit der Konsolidierung beider Regionen, setzen wir einen neuen Fokus auf das ServiceNow-Geschäft, mit dem Ziel, die existierende Expertise weiter zu vertiefen, neue Kompetenzen zu schaffen sowie die Zusammenarbeit mit ServiceNow zu stärken“, fügt Thomas Breuer hinzu.

Das Team von über 800 Technologie-Experteninnen und -Experten verfolgt über die gesamte ServiceNow-Plattform einen ganzheitlichen Transformationsansatz. Dieses Konzept hat bereits in der Vergangenheit zu beeindruckenden Erfolgen geführt und zahlreiche Unternehmen überzeugt: seit 2019 ist Devoteam aufgrund der erfolgreichen Unterstützung zahlreicher Unternehmen ServiceNow Elite Partner und wurde 2021 als Global IT Workflow Partner des Jahres und 2023 als EMEA Elite Partner des Jahres ausgezeichnet.

Maßgeschneiderte Services und starke Partnerschaften

Der Zusammenschluss beider Regionen wird es den Expertinnen und Experten von Devoteam N Platform nicht nur ermöglichen, den individuellen Bedürfnissen der Unternehmenskunden gerecht zu werden, sondern auch der stetigen Nachfrage nach ServiceNow-Lösungen in Deutschland zu begegnen. Devoteam N Platform ist auf eine Vielzahl von Bereichen spezialisiert, darunter IT Service- und IT Operations Management, HR Service Delivery, Application Development, Customer Service Management, Security Operations, Governance, Risk and Compliance sowie Strategic Portfolio Management und bietet so dort Unterstützung, wo sie benötigt wird.

Ziel der Zusammenarbeit der beiden Regionen ist es, diese Kompetenzen weiter auszubauen und für die Kundinnen und Kunden vor allem eine nahtlose, umfassende und vertrauenswürdige Bereitstellung von Dienstleistungen zu gewährleisten. Devoteam N Platform Central bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio an, darunter maßgeschneiderte Beratungs- und Consulting- sowie Implementierungsservices, um Unternehmen branchenübergreifend die Lösung bereitzustellen, die benötigt wird.

Devoteam N Platform Central bietet auch neue Möglichkeiten in Bezug auf weitere Partnerschaften: „Aus Sicht des ServiceNow-Fokus stärkt der Zusammenschluss nicht nur Devoteams Engagement für Exzellenz, sondern konsolidiert auch unsere Präsenz in einer der am schnellsten wachsenden Regionen und fördert das gemeinsame Wachstum und den Erfolg“, erläutert Sebastien Chevrel, Group Managing Director bei Devoteam.

„Wir freuen uns sehr über die Gründung von Devoteam N Platform Central, da sie eine strategische Ausrichtung bedeutet, die das Beste aus beiden Regionen zusammenbringt. Das International Center of Excellence verfügt über die besten Mittel, die digital Transformation von Unternehmen voranzutreiben“, erklärt Sylvain Bernolle, CEO von Devoteam Alps und Devoteam N Platform Central Director.

„Wir bei ServiceNow freuen uns über die erweiterten Möglichkeiten, die Devoteam N Platform Central in unsere Partnerschaft einbringt. Wir brennen bereits jetzt darauf, gemeinsam unsere Ressourcen noch effizienter nutzen zu können, um die wachsende Nachfrage nach ServiceNow-Lösungen in der Region Zentraleuropa gerecht zu werden“, fügt Markus Ehrle, VP & General Manager von EMEA Central Service Now hinzu.

