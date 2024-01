Interkulturelles Onboarding – ein Leitfaden in 30 Minuten

Elke Müller veranschaulicht in ihrem Ratgeber, wie interkulturelles Onboarding gelingt.

Diversität, Interkulturalität und Vielfalt sind ein fester Bestandteil der heutigen Gesellschaft und zahlreicher Unternehmen. Selten war der Arbeitsmarkt so international wie heute. Elke Müller knüpft hier mit ihrer Expertise und ihrem breiten Erfahrungsschatz an. In ihrem Buch „Interkulturelles Onboarding“ zeigt sie, wie effektives und erfolgreiches Onboarding gelingen kann. Ein wertvoller Leitfaden für alle Unternehmen und Fachleute, die sich mit der Integration von Mitarbeitenden mit verschiedenen kulturellen Hintergründen befassen.

In ihrem 30-Minuten-Ratgeber, erschienen im Gabal Verlag, geht Elke Müller auf diese Herausforderungen ein und unterstützt Führungskräfte und Recruiter:innen mit wertvollen Tipps für ein erfolgreiches internationales Onboarding. „Als Führungskraft sollten Sie auf die internationalen Mitarbeitenden vorbereitet sein, damit sie schnellstmöglich mit der Firmenkultur vertraut gemacht werden, die soziale Integration nachhaltig unterstützen können und ein optimaler Start gewährleistet ist“, erklärt Elke Müller.

Dabei vermittelt die Geschäftsführerin von compass international essentielles Wissen, um Brücken zwischen verschiedenen Kulturen zu bauen. Neben theoretischen Konzepten vermittelt sie praktische Lösungen und bewährte Methoden, um Herausforderungen bei Einstellungs- und Integrationsprozessen zu bewältigen. Durch ihre kluge Herangehensweise und ihre praktischen Tipps unterstützt Elke Müller bei der Entwicklung, Implementierung und Umsetzung von erfolgreichen Onboarding-Programmen. Infolgedessen fördert sie auch ein integratives und respektvolles Arbeitsumfeld.

Die Unternehmerin präsentiert auf 90 DIN-A6-Seiten die Vielfalt der kulturellen Chancen und Herausforderungen. Zu Beginn steht die Sensibilisierung für internationale Bewerbungsgespräche im Fokus, im weiteren Verlauf werden unter anderem virtuelles Onboarding und die Integrationsphase in den Blick genommen. Insgesamt ist das Werk gut strukturiert und leicht verständlich, wodurch es sowohl für Expert:innen als auch für Einsteiger:innen zugänglich gemacht wird. Die prägnanten Kapitel und hilfreichen Zusammenfassungen am Ende jedes Abschnitts erleichtern das Verständnis.

Hervorzuheben ist Elke Müllers Hinweis auf den Einbezug der Familie der Neuankömmlinge sowie die Schaffung einer Willkommenskultur im eigenen Unternehmen. Sie betont die Bedeutung der Förderung von interkultureller Sensibilität und Empathie seitens des Unternehmens und zeigt auf, wie diese durch eine offene Kommunikation und ein tieferes Verständnis für kulturelle Unterschiede ihre Teams stärken können.

„Interkulturelles Onboarding“ von Elke Müller ist ein Muss für Firmen, die internationales Personal einstellen. Eine Quelle der Inspiration für Unternehmen, die die kulturelle Vielfalt im Unternehmen fördern möchten. Müllers Fachkenntnisse und ihre Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu erklären, machen dieses Buch zu einem hilfreichen Werkzeug für den Aufbau erfolgreicher und integrativer Arbeitsumgebungen.

Der 30-Minuten-Ratgeber „Internationales Onboarding“ kann bei Gabal bestellt werden: https://www.gabal-verlag.de/buch/30-minuten-interkulturelles-onboarding/9783967391060.

Weitere Informationen zum Buch erhalten Sie unter: https://www.compass-international.de/beratungsfelder/interkulturelles-onboarding/. Mehr zu Elke Müller und compass international finden Sie auf der Website https://www.compass-international.de/

Der Kompass ist nicht nur ihr Logo, er ist die Versinnbildlichung von dem, was compass international für ihre Kund*innen sind: Sie lotsen Unternehmen und Auftraggebende durch den nicht immer einfachen Prozess der Internationalität hin zur Diversity. Sie zeigen Wege auf und bringen ans Ziel. Mit zwanzig Jahren Erfahrung, Wissen und Praxis sind sie die kompetenten und verlässlichen Ansprechpartner*innen in Sachen Relocation, Integration, Diversity und interkulturelle Kompetenz. Ergänzt wird das Team im Bereich Relocation durch einen Pool freier Mitarbeiter*innen und im Bereich Training durch einen Trainerpool mit 60 Trainer*innen.

