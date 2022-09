Devoteam ernennt Gerald Haberecker zum N Platform Pillar Head Germany

München, 14. September 2022 – Devoteam, ein führendes Beratungsunternehmen, das sich seit mehr als 25 Jahren auf digitale Transformation, strategische Digitalisierungsprojekte, Tech-Plattformen und Cybersicherheit spezialisiert hat, ernennt Gerald Haberecker zum N Platform Pillar Head für Deutschland. Innerhalb des Pillars Devoteam N Platform werden alle Services und Dienstleistungen rund um die Produktpalette von ServiceNow gebündelt. Hinsichtlich strategischer Schwerpunkte fokussiert sich Gerald Haberecker speziell darauf die Ziele, Strukturen, sowie die Organisation der Devoteam N Platform weiter zu optimieren und einen ganzheitlichen Rahmen zu schaffen, mit welchem die Devoteam N Platform den Erfolgskurs weiter beibehält.

Von der Business School zum Marktversteher

Vor dem Hintergrund seiner Ausbildung an der Munich Business School kann Gerald Haberecker gut 25 Jahre Berufserfahrung im IT-Umfeld vorweisen – und hat sich in dieser Zeit in verschiedenen Unternehmen zum Experten auf dem Feld von Service-Angeboten entwickelt. Schon früh spezialisierte er sich dabei auf die Themen Service und Software, nachdem er seinen Einstieg in den Markt ursprünglich über die IT-Branche vollzog. Während seiner Zeit als Sales Director bei Acronis war er für den DACH-Markt sowie Ost-Europa Sales und die dortige Wertschöpfungskette zuständig. Bei Axios Systems fand Gerald Haberecker als Head of Sales seinen Einstieg in das Service Management auf Herstellerseite, und bei engage esm wurde er schließlich als Country Manager Service Verantwortlicher für die DACH-Region. All dies bereitete ihn optimal auf seine neue Rolle als N Platform Pillar Head Germany vor.

Der Gipfel ist das Ziel

Als frisch gebackener N Platform Pillar Head Germany hat Gerald Haberecker große Pläne. „Persönlich habe ich es mir zum Ziel gesetzt, die Devoteam N Platform innerhalb der Devoteam Group als eine führende Säule des Unternehmens zu etablieren. Es gilt Ziele zu definieren, Strukturen zu etablieren und die Organisation innerhalb der Unternehmenssparte so zielorientiert wie möglich auszurichten“, so Gerald Haberecker.

Immer im Blick hat der neue Deutschland-Verantwortliche der Devoteam N Platform dabei das aktuelle Weltgeschehen mit all seinen Auswirkungen auf Devoteam wie auch auf dessen Kunden. Auch die 3 Ds – Digitalisierung, demografische Entwicklung, Dekarbonisierung – sind in der kurz-, mittel- und längerfristigen strategischen Planung stets präsent. Indem sich die Devoteam N Platform selbst tagtäglich mit diesen Herausforderungen konfrontiert sieht, ist es bestens gerüstet, auch seinen Kunden hochqualitative Lösungen anzubieten.

Mit dem richtigen Mindset stets auf Kurs

Um bestmögliche Ergebnisse für die Devoteam N Platform sowie die Kunden des Unternehmens zu erzielen, arbeitet Gerald Haberecker intensiv am Auf- und Ausbau seines Teams. Dabei nehmen Aus- und Weiterbildung neuer Talente sowie bereits erfahrener Experten im Team eine zentrale Rolle ein, inklusive Mentorenprogramm und umfangreicher Zertifizierungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden. „Aktuell können wir sagen, dass die fortwährende Schulung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht nur in der Theorie eine wichtige Rolle in unserer Philosophie einnimmt, sondern auch in der Praxis gut funktioniert“, erläutert Gerald Haberecker.

Eine besondere Ressource Gerald Habereckers ist bei all seinen unternehmerischen Entscheidungen seine Leidenschaft, das Golfen. Der Sport bietet nicht nur den idealen Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag, sondern schult den Pillar Head kontinuierlich hinsichtlich Konzentration und Geduld – zwei Ressourcen, die Gerald Haberecker und daher auch Devoteam N Platform zugutekommen.

Zusammenfassend kann man Gerald Haberecker als einen an der Realität orientierten Macher beschreiben. „Man sollte nicht zu weit in die Zukunft blicken, weil das Leben im Hier und Jetzt geschieht. Aktuelle Gegebenheiten müssen daher im Fokus eines jeden liegen – dabei ist es aber auch zentral, erkennbare Trends und Entwicklungen für die Zukunft zu berücksichtigen und somit den bestmöglichen Weg zu finden“, so Gerald Haberecker.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: https://nplatform.devoteam.com/de/

Über Devoteam N Platform:

Devoteam N Platform, unser engagiertes ServiceNow-Team, nutzt die Now-Plattform seit 2009, um unseren Kunden dabei zu helfen, digitale Workflows bereitzustellen, die die betriebliche Produktivität transformiert, die Mitarbeiterfahrung verbessert und die Kundenbindung neu gestaltet.

Unsere technischen Experten arbeiten eng mit unseren Unternehmensberatern zusammen, um einen ganzheitlichen Transformationsansatz zu verfolgen und mehr als 1.000 Kunden in 15 Ländern in EMEA und Mexiko über die gesamte ServiceNow-Plattform hinweg zu betreuen. Devoteam ist seit 2019 ein ServiceNow ElitePartner und wurde 2021 als Global IT Workflow Partner of the Year ausgezeichnet.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 9.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

Bildquelle: @ Devoteam