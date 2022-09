revolt Solar-Ladegerät für Auto-Batterien, Pkw, Wohnmobil

Lädt die Kfz-Batterie auf, ohne Strom zu verbrauchen

– Bewahrt konstant die Ladespannung der Batterie

– Ideal bei längerer Standzeit und kalter Witterung

– Schutz vor Ent- und Überladung

– Auch bei bewölktem Wetter funktionsfähig

Die Ladespannung der Batterie erhalten: Längere Standzeiten und kalte Witterung schaden der Batterie. Zudem verbraucht Fahrzeug-Elektronik auch im Ruhezustand Strom. Das Ergebnis: Entladung und Startprobleme. Das Solar-Ladegerät für Autobatterien von revolt schafft Abhilfe!

Die Sonnenenergie jederzeit und überall nutzen: Einfach das Solarpanel am Zigarettenanzünder anschließen und es in der Sonne platzieren z.B. auf dem Armaturenbrett. Bei längeren Standzeiten kann man es direkt an der Batterie anklemmen.

Bei jedem Wetter durchstarten: Nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei Bewölkung ist das Solar-Ladepanel ein sicherer Stromlieferant.

Sicherheit geht vor: Die Batterie wird nicht überladen und ist über das Solar-Panel auch gegen Entladung geschützt. So behält man das Ladepanel dauerhaft in Betrieb.

– Solar-Ladegerät mit 10 Watt für Kfz-Batterien

– Für alle Fahrzeuge mit 12-Volt-Batterie: Pkw, Wohnmobil, Kleintransporter u.v.m.

– Sicherheit geht vor: Über- und Entladungsschutz

– Mit High-Power-Mono-Solarzellen zum Laden von größeren Fahrzeugen und Batterien

– Leistungsfähige Solarzellen: auch bei bewölktem Wetter funktionsfähig

– Sichere Anbringung: mit vier transparenten Saugnäpfen (z.B. auf dem Armaturenbrett)

– Anschluss am Zigarettenanzünder mit Adapter-Kabel oder an der Batterie mit Klemmen-Kabel

– Maximale Lade-Leistung: 10 Watt

– Maße: 37,7 x 21,2 x 1,7 cm, Gewicht: 800 g

– Solar-Ladegerät inklusive Zigarettenanzünder- und Batterie-Anschlusskabel, 4 Saugnäpfen und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403696

Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8259-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8259-4322.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Bos5x8oZM2izLLc

