DHfPG gewinnt Deutschen Service-Preis 2025

Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) wurde beim renommierten Deutschen Service-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv würdigen mit diesem Preis Unternehmen, die sich durch herausragenden Kundenservice auszeichnen. In der Kategorie Bildung erreichte die DHfPG einen beeindruckenden zweiten Platz.

Eine fundierte Analyse als Basis

Der Deutsche Service-Preis basiert auf einer umfassenden Jahresauswertung, die deutliche Unterschiede in der Servicequalität verschiedener Branchen und Unternehmen aufzeigt. Bewertet wurden insgesamt 2.160 Unternehmen mittels 6.046 verdeckter Testkontakte, 172.043 Kundenstimmen sowie 25.788 Social-Media-Beiträgen. Die Analyse umfasste unter anderem Vor-Ort-Beratungen, Online-Service, telefonischen und E-Mail-Kundenservice.

Ein Zeichen für Qualität und Kundenorientierung

Die DHfPG überzeugte in der Kategorie Bildung unter anderem durch Beratungen am Telefon. Die Auszeichnung beim Deutschen Service-Preis 2025 unterstreicht die hohe Servicequalität der DHfPG und bestätigt ihre kundenorientierte Ausrichtung. Die Hochschule setzt sich kontinuierlich für eine exzellente Betreuung ihrer Studierenden ein und bleibt damit eine der führenden Institutionen im Bildungssektor.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das Studium an der Hochschule findet als kombiniertes Studium statt, d. h. als Verbindung aus Fernstudium und kompakten Lehrveranstaltungen, die sowohl an einem der 11 Studienzentren in Deutschland, Österreich oder der Schweiz beim Kooperationspartner der DHfPG, der SAFS Hochschule, als auch in digitaler Form absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

