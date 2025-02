Dialog im Fokus!

HKL auf der bauma 2025 – kompetenter Berater und Partner seiner Kunden

Hamburg, 13. Februar 2025 – Auf der diesjährigen bauma, 7. bis 13. April in München, lädt HKL BAUMASCHINEN erneut in seine Info-Lounge ein – ein Ort für den fachlichen Austausch und Netzwerken mit Branchenteilnehmern und Experten. In Halle B6, Stand 310, gleich am Übergang zum Atrium von Halle 6, erfahren die Besucher alles über die Trends der Branche und können sich ausführlich über Maschinen-Neuheiten sowie über das einzigartige Leistungsspektrum von HKL informieren.

„Durch unsere langjährige Erfahrung mit einer großen Vielzahl von Maschinen verschiedener namhafter Qualitätshersteller können wir sehr genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und sie entsprechend informieren und beraten – auf der bauma ganz persönlich“, sagt Ulf Böge, Leiter Unternehmskommunikation bei HKL BAUMASCHINEN.

HKL bietet ein großes Produktsortiment an Maschinen und Geräten für den Gala-, Straßen- und Tiefbau zur Miete und zum Kauf. Das Unternehmen pflegt langjährige Partnerschaften mit zahlreichen Herstellern wie Ammann, Bomag, Kramer, Merlo und Yanmar. Entsprechend kennen die Experten von HKL deren Sortimente sehr genau. Auch kennen sie sich mit den aktuellen Marktanforderungen bestens aus.

Diese Expertise aus inzwischen 55 Jahren gibt HKL auch auf der bauma an seine Kunden weiter und berät sie individuell und bedarfsgerecht rund um die Themen Miete, Kauf, Einsatzgebiete und Wirtschaftlichkeit von Baumaschinen.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 180 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2023 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

