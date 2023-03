DIE HAUTE-COUTURE MAßGESCHNEIDERTER GASTFREUNDSCHAFT: MADINAT JUMEIRAH ENTHÜLLT MALAKIYA VILLAS

Die sieben neu gestalteten Malakiya Villen im Jumeirah Dar Al Masyaf, Dubai, einem versteckten Juwel innerhalb des Madinat Jumeirah Resorts, versprechen mit modernem Interieur und weitläufigen Terrassen maßgeschneiderten Luxus und Privatsphäre

Dubai/München, 23. März 2023: Jumeirah Dar Al Masyaf, Teil des Madinat Jumeirah in Dubai, öffnet nach einer einjährigen Renovierung die Türen zu sieben exklusiven neu gestalteten Villen, den Malakiya Villas.

Die Malakiya Villas sind der Inbegriff luxuriösen Lifestyles und bilden mit ihrer opulenten und gleichzeitig modernen Inneneinrichtung eine von der Haute Couture inspirierte Oase zeitloser Eleganz. Die markante Ästhetik der Villen, die aus der Feder der in Dubai ansässigen Interior Designerin Sahar Alyaseer stammt, ist eine Hommage an das arabeske Design des Resorts und strahlt die nostalgische Romantik vergangener Zeiten aus. Die geräumigen Innenräume sind in natürliches Licht getaucht, das durch große Fenster strömt, welche den Blick auf die malerischen Kanäle und Gärten freigeben. Zurückhaltende Einrichtungsgegenstände sorgen für eine ruhige Atmosphäre, Farbtupfer verleihen dem Ambiente Tiefe und Wärme und machen diese Villen zu einem Ort luxuriöser Gastfreundschaft.

Peter Roth, Regional Vice President von Madinat Jumeirah und General Manager von Jumeirah Al Qasr, sagt: „Es ist mir eine große Freude, die neu gestalteten Malakiya Villas im Jumeirah Dar Al Masyaf vorzustellen. Diese Villen verkörpern die Spitze der arabischen Gastfreundschaft und bieten den Gästen ein exklusives und einzigartiges Hotelerlebnis, das Opulenz, Ruhe und Privatsphäre vereint. Unser Team von engagierten Butlern kümmert sich um die Gestaltung individueller Aufenthalte und stellt sicher, dass jedes Detail beachtet und jeder Wunsch mit äußerster Präzision und Sorgfalt erfüllt wird. Die Villen bieten unseren Gästen ein luxuriöses Zuhause in der Ferne, in dem sie mit ihren Liebsten bleibende Erinnerungen schaffen können. Wir freuen uns darauf, unsere geliebten Gäste wieder in dieser unvergleichlichen Oase der Eleganz begrüßen zu dürfen.“

In den Malakiya Villas steht der Komfort der Gäste an erster Stelle. Ein engagiertes Team privater Butler erfüllt jede Laune und Fantasie der Gäste, indem sie außergewöhnliche Erlebnisse schaffen, von privaten Yoga-Erfahrungen im Garten über maßgeschneiderte Spa-Behandlungen in der Privatsphäre jeder Villa mit den fachkundigen Therapeuten des Talise Spa bis hin zu außergewöhnlichen gastronomischen Erlebnissen der renommierten Küchenchefs des Resorts. Die Malakiya Villas gehen weit über einen konventionellen Hotelaufenthalt hinaus und bieten ein Höchstmaß an Komfort und Raffinesse in einer privaten Umgebung. Damit setzen die Malakiya Villas neue Maßstäbe für Luxusunterkünfte als ultimative schicke und moderne Rückzugsorte.

Die Malakiya Villas sind ideal für Familien mit mehreren Generationen, die sich wieder zusammenfinden möchten, für Freunde, die einen privaten Rückzugsort suchen, oder für Paare, die ein romantisches Wochenende verbringen möchten. Die Villen liegen entlang der grünen Wasserwege von Madinat Jumeirah und sind perfekt für diejenigen, die Abgeschiedenheit, Diskretion und einen tadellosen, maßgeschneiderten Service suchen.

Sahar Alyaseer, Gründerin von La Bottega by Intice aus Dubai, sagt: „Es war mir eine Ehre, mit Jumeirah Dar Al Masyaf bei der Renovierung der luxuriösen Malakiya Villas zusammenzuarbeiten. Die Idee hinter der Verwendung neutraler Töne in den Innenräumen und der Landschaft ist es, die Gäste mit der umgebenden Natur in Verbindung zu bringen, ohne ihnen die Wärme und Intimität der Villen zu nehmen. So kann das Design nahtlos ineinander übergehen und ästhetisch ansprechend aussehen, was ein Hauptaugenmerk bei La Bottega by Intice ist.“

Alle sieben Villen, einschließlich der Royal Malakiya Villa, sind mit zwei und drei Schlafzimmern ausgestattet und verfügen über einen Tauchpool, eine große private Terrasse, eine Küche und Zugang zum zwei Kilometer langen Privatstrand von Madinat Jumeirah sowie zu exklusiven Pools, darunter Celeste, ein Infinity-Pool nur für Erwachsene mit weitem Blick auf den glitzernden Ozean.

Bei der Ankunft haben die Gäste die Möglichkeit, sich auf eine malerische Reise mit traditionellen hölzernen Abra-Booten zu begeben, die durch die malerischen Wasserwege von Madinat Jumeirah fahren. Anschließend werden sie in einem exklusiven Empfangsbereich willkommen geheißen, wo sie Erfrischungen genießen können, während sie von ihrem eigenen Butler persönlich betreut und zu ihrer Villa begleitet werden.

Neben dem kostenlosen Abholservice vom und zum Flughafen können die Gäste auch private Strandkabinen mit atemberaubendem Blick auf das Burj Al Arab Jumeirah und kostenlose tägliche Aperitifs in der Privatsphäre ihrer Villa genießen. Täglich werden speziell kuratierte, wechselnde Angebote aus den Restaurants Pierchic, French Riviera und Al Nafoorah sowie eine Auswahl an Nachmittagstees serviert, die von Chefkonditor Dimitri Esposito kreiert werden. Mit mehr als 50 gastronomischen Einrichtungen im Madinat Jumeirah haben die Gäste die Wahl zwischen einer Reihe preisgekrönter kulinarischer Ziele, die sich perfekt dafür eignen, unvergessliche Erinnerungen mit ihren Liebsten zu schaffen. Vom malerischen Pierchic am Ende des privaten Piers über das Strandparadies Shimmers bis hin zum berühmten Rockfish – die Möglichkeiten, den Geschmack von Jumeirah zu erkunden, sind endlos.

Obwohl die Villen mit Fokus auf Privatsphäre konzipiert wurden, sind die Gäste nie weit von den Einrichtungen von Madinat Jumeirah entfernt, zu denen das preisgekrönte Talise Spa, der Kids Club, das J Club Fitnesscenter und mehrere Pools gehören, die nur einen Spaziergang oder eine Abra-Fahrt entfernt sind. Madinat Jumeirah ist ein Resort wie kein anderes, das immer wieder Grenzen überschreitet und den ultimativen Urlaub für geliebte Gäste auf der ganzen Welt neu erfindet. Für Gäste, die die Wunder Dubais erkunden möchten, bietet der engagierte Concierge der Malakiya Villas auch maßgeschneiderte Routen mit einzigartigen und privaten Erlebnissen an, die einen unvergesslichen Aufenthalt in der Stadt garantieren.

Weitere Informationen unter: www.jumeirah.com/en/stay/dubai/malakiya-villas

Über die Jumeirah Group:

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe rühmt sich einiger der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen auzgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2022 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha. Die Gesundheit und Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern hat für die Jumeirah Group oberste Priorität. Daher hat die Gruppe in allen ihren Hotels eine Reihe von Schutzmaßnahmen eingeführt und hält sich strikt an die jeweiligen Regierungsrichtlinien der einzelnen Märkte.

www.jumeirah.com

Kontakt

Jumeirah Hotels & Resorts

Silke Warnke-Rehm

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

089-28 70 230-0



http://www.kprn.de

Bildquelle: @ Jumeirah Group