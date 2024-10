Die Kiezjungs starten exklusive „Ritze Tour“ zum 50. Jubiläum der legendären Kneipe „Zur Ritze“.

Pünktlich zum 50. Geburtstag der Kultkneipe „Zur Ritze“ laden die Kiezjungs zu einer brandneuen und einmaligen Führung auf der Reeperbahn ein.

Hamburg, 23. Oktober 2024 – Pünktlich zum 50. Geburtstag der Kultkneipe „Zur Ritze“ laden die Kiezjungs zu einer brandneuen und einmaligen Führung auf der Reeperbahn ein: Die exklusive „Ritze Tour“ startet ab sofort und bietet Besucherinnen und Besuchern einen einzigartigen Einblick in die Geschichte der wohl bekanntesten Kneipe auf dem Hamburger Kiez.

Zur Geschichte der „Ritze“:

Die „Zur Ritze“ ist weit mehr als eine Kneipe – sie ist eine Institution, die seit 50 Jahren fester Bestandteil der Hamburger Reeperbahn ist.

Es gibt kaum eine Kneipe auf dem Kiez, die ein so fester Bestandteil der wechselvollen

Geschichte von Hamburgs Rotlicht und Amüsierviertel war. Direkt an der Reeperbahn und

doch etwas versteckt durch einen Torweg findet der neugierige Besucher bis heute die

legendäre Eingangstür zu einer der berühmtesten Kneipen auf St. Pauli. Die Begrüßung

durch die gespreizten Beine, ein Werk des lokalen Künstlers Erwin Ross, dem „Rubens von

St. Pauli, machen die Tür schon zu einem der am Meisten fotografierten Plätze von

Hamburg. Seit den 1970er Jahren haben hier unzählige Boxer in dem berühmten Keller trainiert, und viele von ihnen haben später Weltkarrieren hingelegt. Die Brüder Vitali und Wladimir Klitschko zählen zu den bekanntesten Kämpfern, die hier ihre Spuren hinterlassen haben.

„Wir freuen uns sehr, mit dieser Tour einen weiteren spannenden Einblick in das Herz von St. Pauli bieten zu können. Die „Ritze“ ist eine Institution, die wie kaum ein anderer Ort für die Geschichte und Kultur der Reeperbahn steht. Zum 50. Jubiläum ist es uns eine besondere Ehre, diese Legende mit unseren Gästen zu feiern“, sagt Kiezjungs-Gründer Sven Jakobsen.

Das erwartet die Teilnehmer der neuen Ritze Tour: Auf dieser Tour bekommen die Gäste von den Kiezjungs das komplette Paket, exklusiv in Kooperation mit der „Ritze“:

* Besuch des legendären Boxkellers: Der berüchtigte Boxkeller der „Ritze“ hat schon so einige Kämpfer hervorgebracht. Hier trainierten unter anderem Boxgrößen wie die Klitschko-Brüder, Dariusz Michalczewski und viele weitere berühmte Sportler. Der Keller, der für seine rauhe Atmosphäre bekannt ist, war Schauplatz legendärer Sparringskämpfe und hat seinen Platz in der deutschen Boxgeschichte. Die Teilnehmer haben die einmalige Gelegenheit, diesen historischen Ort zu besuchen, der sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Inklusive gibt es einen „Ritzeschnaps“ – den Kultdrink für echte Kiez-Atmosphäre.

* Stärkung bei „Ritze-Curry“: Nach den spannenden Geschichten und Eindrücken dürfen die Gäste sich mit einer leckeren Portion Currywurst mit Pommes stärken. Dazu gibt es ein Softgetränk. Die Kombination aus guter Currywurst und dem einzigartigen Flair von St. Pauli macht den Besuch bei „Ritze-Curry“ zum perfekten Abschluss der Tour.

* Exklusiver Rabattcode für „Ritze“-Merchandising: Für alle Fans der „Ritze“ gibt es einen besonderen Bonus – einen Rabattcode für den Online-Shop der Kultkneipe. Damit können sich die Teilnehmer Erinnerungsstücke, wie T-Shirts oder andere Fanartikel, sichern und sich ein Stück „Ritze“ nach Hause holen.

Die exklusive „Ritze Tour“ ist ab sofort buchbar und richtet sich sowohl an Hamburger als auch an Besucher, die das wahre Kiez-Gefühl erleben möchten. Auf humorvolle, authentische Art und Weise bringen die Kiezjungs ihren Gästen den rauen Charme von St. Pauli und die Geschichte der legendären „Ritze“ näher. Die Tour endet mit einem Besuch in der kultigen Kneipe, wo man sich bei einem Drink selbst von der besonderen Atmosphäre überzeugen kann.

Mehr Informationen: https://kiezjungs.com/touren/exklusive-ritze-tour/



Wir Kiezjungs sind St. Paulianer Tourguides, die mit einem innovativen Konzept und Authentizität die Gästeführung in Hamburg St. Pauli neu definiert haben. Wir sind unterhaltsam, machen neugierig, wir sind reines Infotainment von echten St. Paulianern. Wir kennen das Quartier, seine Leute und seine Besonderheiten bereits seit Jahrzehnten. Daher können wir St. Pauli so intim und exklusiv zeigen, wie niemand sonst.

