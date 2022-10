Die Kunstpreisträgerin Marita Tobner – Dezember Ausstellung in Dresden

„Drakonische Malerei in perfekter Komposition“

Makellose Formen und eine scheinbar pure Eleganz sowie die ausgeprägte Liebe zur Malerei zeichnen die Arbeiten der Künstlerin Marita Tobner aus. So schafft die Malerin Momentaufnahmen vor dem Hintergrund ihres erworbenen Alltagswissens und kombiniert gekonnt Triviales zu neuen Arrangements. Ihr Stil ist unverkennbar: Schroff und perfekt komponiert lenkt sie den Blick des Betrachters auf die verschiedenen Aspekte der menschlichen Existenz, ihr Wesen und ihre Interdependenzen und Widersprüche. Alle Themen leben von einzigartigen Darstellungen der instinktiven Auseinandersetzung zwischen Stille und Dynamik.

Tobner sieht sich nicht als klassische Malerin, ihre lebhaften Bilder offenbaren dem Betrachter mehr: In ihrer Arbeit spielt sie mit dem Sichtbaren und dem Verborgenen zugleich. Sie kombiniert florale Elemente mit figurativen Bestandteilen zu lebensechten und farbenfrohen Kompositionen. Marita Tobner, geboren 1961, lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin in Ulm und erfreut sich zunehmender Beliebtheit auf internationalen Kunstmessen in der Schweiz und Italien sowie bei Kunstprojekten in New York.

Kombination aus Holzschnitt und Malerei

Marita Tobner widmet ihre Kunst einem wesentlichen Thema: Der Liebe zum Leben. Dafür sammelt sie Abenteuer und Erfahrungen aus dem Alltag und verdichtet sie konstruktiv und programmatisch zu ihren Fotografien, wodurch visuelle Abbilder ihres Alltags und ihrer ganz eigenen Geschichten entstehen. Ihre Malideen stammen nicht nur aus vergangenen Erfahrungen, sondern auch aus der Literatur. Die Künstlerin zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Titel ihrer Werke oft vor der Schaffung festgelegt werden und erst danach nach Elementen des persönlichen Stils suchen.

So fließen neue, intuitiv komponierte Elemente in die Bildkomposition ein. Dazu setzt Marita Tobner bewusst abstrakte und figurative Elemente in spannende Dialoge. Die Künstlerin arbeitet derzeit an einem weitreichenden künstlerischen Projekt, das ihr persönlich viel bedeutet: Sie möchte Spannungsfelder stärken, die sie definiert, indem sie sich auf menschliche Beziehungen und Abhängigkeiten konzentriert. An ihrer grundsätzlichen Arbeitsweise hat sich jedoch nichts geändert: Aktuell entstehen in ihrem Atelier in Ulm neue Mixed-Media-Arbeiten, immer kombiniert mit Holzschnitt und Malerei.

Marita Tobner selbst sagt über ihre Kunst: „Meine Arbeiten entstehen durchgehend in Mixed Media, also einer Mischung aus Acryl, Öl, Holz oder Leinen, Collage, Malerei und Zeichnung. Die Intention ist maximale Variation!

Hier mehr erfahren: Mehr über die Künstlerin erfahren

Kunstpreise

2019 Gildepreis 2019 der Künstlergilde Ulm

2018 Palm Art Award Certificate of excellence, Leipzig

2017 Palm Art Award Recognition Prize, Leipzig

2017 Kitz Award Certificate of excellence, Kitzbühl (Österreich)

Galerie Inspire Art

Am 09. Dezember 2022 findet um 19 Uhr die Einzelausstellung „Weites Feld“ in der Neuen Galerie Dresden, Hoyerswerdaer Str. 21 in 01099 Dresden statt. Voranmeldung ist erwünscht. Wir freuen uns auf Sie!

Inspire Art, eine Kunstgalerie mit Sitz in Dresden, welche im Januar 2005 gegründet wurde blickt auf ganz unterschiedliche Projekte, Ausstellungen und Konzepte, Kooperationen mit Hochschulen und ein gemeinnütziges Engagement. Wir machen Kunst für viele Menschen wirklich erlebbar.

Firmenkontakt

Galerie Inspire Art

Thomas Stephan

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

0351 3393959

info@inspire-art.de

https://www.inspire-art.de

Pressekontakt

Galerie Inspire Art

Ulrike Rendle

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

0351 3393959

info@inspire-art.de

https://www.inspire-art.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.