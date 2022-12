Die Neukundencompany – Anna Maria Loi- Krefeld

Eine Unternehmerin die Ihre Neukunden Gewinnung vergoldet.

Aktuelles Interview mit Anna Maria Loi – Die Neukundencompany

Interviewer: Frau Loi weshalb haben Sie sich vor 5 Jahren selbständig gemacht?

AM Loi: Ich hatte damals eine Karriere als Einkauf- und Verkaufsleiterin durchlaufen und mir besonderes Know-How im hochpreisigen Industrie Vertrieb erworben. Dabei habe ich immer die Kommunikation mit den Kunden geliebt.

Nachdem ich in diesem Bereich quasi „Alles erreicht hatte“ war der Weg in die Selbständigkeit nur der konsequente nächste Schritt.

Interviewer: Und wieso haben Sie sich gerade für den Bereich der Neukunden entschieden, das ist doch eigentlich der schwierigste Bereich im Vertrieb.

AMLoi: Das stimmt, aber als Italienerin mit einer angeborenen Hochsensibilität, konnte ich die Bedürfnisse anderer Menschen schon immer besonders intensiv wahrnehmen und das ist natürlich nirgends so wichtig wie bei Neukunden.

Interviewer: Angeborene Hochsensibilität, hört sich interessant an. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?

AMLoi: Inzwischen ist die Hochsensibilität ja wissenschaftlich gut untersucht und es geht dabei um eine überdurchschnittlich ausgeprägte Wahrnehmung, insbesondere im Kontakt mit anderen Menschen.

Zum Beispiel wusste ich, in meiner Kindheit, beim Spielen mit meinen Brüdern, oft was diese wollten, bevor sie es selber wussten. Bei meinen Eltern habe ich lange vor den anderen gefühlt, was gewollt und nicht gewollt war und so weiter. Ich konnte natürlich als Kind noch nichts damit anfangen und dachte eigentlich, das wäre ganz normal, ich dachte jeder würde so empfinden.

Interviewer: Frau Loi was würden Sie sagen ist das für Sie eher ein Fluch oder ein Segen?

AMLoi: Na ja, ich würde sagen, privat kann es manchmal schon eine Belastung sein, weil ich dadurch natürlich auch die Probleme meiner Mitmenschen manchmal „zu gut“ verstehe.

Beruflich hat es sehr zu meinem Erfolg beigetragen und tut es auch heute noch.

Denn einfach gesagt : Ich weiß oft, was die Menschen in einer bestimmten Situation wünschen und brauchen . Oft bevor es Ihnen selbst klar ist. Und das ist in keinem Bereich so wichtig, wie in der Neukunden Gewinnung.

Interviewer: Und Frau Loi, wie haben Sie sich jetzt als Unternehmerin aufgestellt?

AMLoi: Meiner persönlichen Stärke vom Verständnis der Neukunden Bedürfnisse, habe ich die organisatorischen und fachlichen Stärken für die Abläufe moderner Neukunden Generierung hinzugefügt. Indem ich ein Team von Mitarbeitern aufgebaut habe, die hierin überdurchschnittliches Know-How mitbringen.

Dadurch verfügt Die Neukundencompany heute über den ersten reinen Key Account Vertrieb im deutschsprachigen Raum.

Wir sind nun schon seit fast 6 Jahren auf dem Markt. Nachdem wir ein angemessenes Maß an Erfahrung gesammelt und die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden kennengelernt haben, sind wir bestrebt immer einen Schritt voraus zu sein. Wir denken ständig darüber nach, wie wir die neuesten IT- und Marketingtechnologien und Methoden einsetzen können, um die Effizienz und den Komfort für uns und unsere Partner zu erhöhen.

Interviewer: Das hört sich spannend an, Was kann jetzt jemand tun, der neue Kunden braucht und wie können Sie Ihm helfen?

AMLoi: Auch hierbei zählen als Erstes die Bedürfnisse unserer Kunden:

Am Besten können wir den Unternehmen helfen , die erklärungsbedürftige und/oder hochpreisige Produkte und Dienstleistungen haben und diese im Bereich B2B oder B2Industrie verkaufen.

Wer hier einen Vertriebsengpass hat oder ein Konzept benötigt oder einfach nur eine bestimmte Anzahl von Neukunden, erhält bei uns ein kostenloses, einstündiges Analysegespräch. Danach entwickeln wir für Ihn einen Vertriebsplan der genau zugeschnitten ist. Und dann arbeiten wir mit einem klar definierten Ziel zusammen und helfen unseren Kunden bei der Realisierung Ihrer Vertriebsziele..

Interviewer: Frau Loi vielen Dank und weiterhin Alles Gute und viel Erfolg

AMLoi: Mille Gracie e arrivederci

