Die Unternehmenserfolgs-Analyse identifiziert die stärksten Erfolgshebel

Ben Schulz hat einen schnellen und unkomplizierten Online-Test konzipiert, der Unternehmerinnen und Unternehmern sofort zeigt, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht.

Die Herausforderungen in Unternehmen reichen heute von Lieferengpässen und steigenden Rohstoffpreisen über die Nachfolgeplanung und den Fachkräftemangel bis hin zu Wettbewerbsverschärfungen. Es gibt kaum ein Unternehmen, das nicht mit mindestens zwei oder drei dieser komplexen Themen konfrontiert ist. „Viele Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen wir sprechen, ringen um praxistaugliche und zukunftsfähige Antworten“, erzählt Ben Schulz, Vorstand der Ben Schulz & Partner AG.

Aus diesem Grund hat Ben Schulz die Unternehmenserfolgs-Analyse entwickelt. Die kostenlose Analyse basiert auf 48 Skalierungsfragen und zeigt in Echtzeit auf, wo die Erfolgsverhinderer im Unternehmen liegen und an welchen Stellen die wichtigsten Hebel liegen, um das Unternehmen erfolgreich durch Krisenzeiten zu steuern. Als Resulter ist es Ben Schulz wichtig auf Ergebnisse zu fokussieren, weshalb die Fragen darauf ausgerichtet sind, Stärken und Schwächen zu identifizieren und zu analysieren, Ressourcen und Potenziale zu erkennen, Stellhebel zu identifizieren, die wichtigsten Handlungsfelder und die nächsten Schritte zu definieren. „Seit mehr als 20 Jahren helfen wir kleinen und mittelständischen Unternehmen erfolgreicher zu sein. Aus diesem Erfahrungsschatz heraus ist die Unternehmenserfolgs-Analyse entstanden. Sie stellt Unternehmen in den Bereichen Strategie, Führung, Mitarbeitende und Kultur auf den Prüfstand und verschafft Klarheit“, so Ben Schulz.

Die Unternehmenserfolgs-Analyse ist ein schneller und unkomplizierter Online-Test, der mit Skalierungsfragen arbeitet und den Unternehmerinnen und Unternehmern damit als ideales Tool zu Selbsteinschätzung dient. Die Auswertung wird sofort nach Abschluss der Analyse an die Teilnehmenden geschickt und zeigt detailliert die Bereiche auf, in denen Handlungsbedarf besteht. Die 48 Fragen der Analyse zielen darauf ab, die Innovationskompetenz des Unternehmens, die Veränderungsbereitschaft der Führungskräfte, die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen und den Wissensstand über die eigenen Mitarbeitenden einzuschätzen. Aus den Antworten wird deutlich, wie klar die Strategie ist, wie es um die Führung und die Mitarbeitenden steht und welchen Beitrag die Unternehmenskultur leistet.

Durch die Einzelauswertung der Fragen bekommen die Teilnehmenden sofort einen Überblick über den individuellen Handlungsbedarf und erhalten Klarheit über den Status Quo des Unternehmens. „Die Unternehmenserfolgs-Analyse deckt auf, an welchen Punkten Unternehmerinnen und Unternehmer ansetzen müssen, damit sie die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Unternehmen meistern und die besten Ergebnisse erzielen“, erläutert Ben Schulz abschließend.

Alles rund um die Unternehmenserfolgsanalyse erfahren Sie unter: erfolgsanalyse.benschulz-partner.de

Nähere Informationen zu Ben Schulz und zur Ben Schulz & Partner AG erhalten Sie unter: www.benschulz-partner.de

Ben Schulz & Partner AG

Das Beratungshaus für Unternehmertum und Personal Branding im deutschsprachigen Raum unterstützt InhaberInnen, UnternehmerInnen, Selbstständige und Führungskräfte in ihrem Unternehmertum. Es geht darum, kraftvoll und sicher Grenzen zu überschreiten und neues Land für sich einzunehmen.

Von strategischem Sparring für UnternehmerInnen über Management Coaching und Unternehmensleitbildentwicklung bis hin zu Personal Branding und Marketing & Vertrieb – Die Ben Schulz & Partner AG liefert Consulting und Services auf höchstem Niveau.

Als Resulter ist es ihre Mission, den Fokus auf Ergebnisse zu legen, effektiv Ziele zu erreichen und die Weite im Denken zu fördern. Sie ermächtigen ihre Klienten in ihrer Handlungsfähigkeit und sorgen so für mehr Zukunftsstabilität.

Mit ihrem Hintergrund als Pioniere des Personal Branding, steht für die ExpertInnen der Ben Schulz & Partner AG der Mensch mit seiner Identität im Mittelpunkt. Sie verbinden ihr Know-how über Unternehmensstrategie mit psychologischem Wissen und dem handwerklichen Können aus Marketing und Vertrieb. Eine über 20-jährige Unternehmensgeschichte spricht für sich.

