Die Vielfalt auf einen Blick

Finden Sie das ideale WC für Ihr Badezimmer – von klassisch bis innovativ

Auf unserer Seite skybad.de finden Sie eine große Auswahl an WCs sowie den passenden Sitzen. Die Auswahl reicht von klassischen Stand- und Wand-WCs über moderne Tief und Flachspüler bis hin zu komfortablen Dusch-WCs – passgenau für verschiedene Wohn- und Lifestyle-Bedürfnisse.

1. Wand WC vs. Stand WC

Wer eine moderne und leicht zu reinigende Lösung sucht, findet mit dem Wand-WC eine elegante Variante: Sie wirkt zeitgemäß, schafft optisch Platz und erleichtert die Bodenreinigung – ideal für kleinere Bäder. Für klassische Abflussinstallationen ist das Stand-WC weiterhin relevant.

2. Tiefspüler oder Flachspüler?

Der Tiefspüler ist heute Standard: Er leitet Abfälle direkt ins Wasser, minimiert Gerüche, ist pflegeleicht und schont die Hygiene. Skybad stellt eine Reihe solcher Tiefspüler-Modelle bereit, darunter das Duravit ME by Starck Wand Tiefspül WC (spülrandlos) oder das Villeroy & Boch Subway2.0 Wand WC mit Tiefspüler und Befestigungssatz.

Der Flachspüler bietet eine sichtbare Ablagefläche – vorteilhaft bei medizinischer Kontrolle oder für hygienebewusste Nutzer. Beispiele im Shop sind das Villeroy & Boch O.Novo Wand Flachspül WC oder das Laufen Pro Wand Flachspül WC.

3. Dusch WCs – der aufsteigende Hygiene-Trend

Dusch-WCs kombinieren Komfort und Hygiene durch Warmwasserreinigung, einstellbare Strahlstärke und Bewegungsfunktionen. Besonders gefragt sind Modelle wie das Geberit AquaClean Mera Comfort Wand-Tiefspül-WC, das Villeroy & Boch ViClean I100 oder das Laufen Cleanet riva Dusch-WC – technisch anspruchsvoll und komfortabel. Solche Systeme – vielfach spülrandlos – gewinnen mehr Anhänger bei Neubauten und Sanierungen.

Top Produkte als Beispiele

– Villeroy & Boch Avento Combi Pack: Spülrandloses Wand WC inklusive Sitz. Ideal für klassische Kunden, die Wert auf Design und Komfort legen.

– RAK Resort/WC Feeling: Spülrandlos, wandhängend – erhältlich in Weiß oder Schwarz-Matt. Ein stilstarkes Statementbad.

– Geberit AquaClean Mera Comfort: High-End Dusch-WC-Komplettanlage – eine luxuriöse Lösung im Smart-Bad.

– Villeroy & Boch Subway 3.0 Combi-Pack mit TwistFlush: Solide Technik trifft modernes Design.

Skybad.de positioniert sich mit ihrem Sortiment als moderne Anlaufstelle für Sanitärinnovationen. Die klaren Klassifizierungen, Wand- oder Stand-WC, Tief- oder Flachspüler, ermöglichen Kund:innen eine fundierte Kaufentscheidung.Ob Preisbewusste oder Luxusorientierte: Skybad bietet passende Optionen für stilvolle, funktionale und zeitgemäße Badezimmerträume.

